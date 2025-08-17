Francavilla Fontana, Mini Cooper si ribalta: madre e figlia illese

– Momenti di paura, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, ieri mattina sulla strada che collega, dove unacon a bordo una madre e sua figlia, entrambe residenti a Francavilla Fontana.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 17 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo, causato probabilmente da una brusca frenata sull’asfalto bagnato, mentre le due donne rientravano dal mare.

Le immagini della scena hanno inizialmente fatto temere il peggio, ma fortunatamente madre e figlia hanno riportato solo ferite superficiali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del veicolo.

L’episodio ha generato alcuni minuti di disagio per la circolazione, ma non ci sono state altre persone coinvolte. Le autorità invitano comunque alla prudenza, soprattutto in caso di asfalto bagnato, per evitare simili episodi.