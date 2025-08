Ex Ilva, Turco (M5S): “Iaia pensi a Taranto, non a difendere il Governo. C’è una città da salvare”

TARANTO - Torna al centro del dibattito politico la crisi dell’ex Ilva, con un duro affondo del Senatore Mario Turco (M5S) nei confronti del deputato Dario Iaia (FdI), dopo uno scambio di accuse a distanza tra i due esponenti pugliesi.

“Ringrazio l’onorevole Iaia per il tempo dedicatomi, ma lo invito a usarlo meglio: c’è una città da salvare, e quella città è Taranto”, scrive Turco in una nota, all’indomani di un suo intervento in Senato in occasione della discussione sulla delega fiscale.

L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio attacca duramente l’esponente di Fratelli d’Italia, accusandolo di fare “fantapolitica” e di difendere “un Governo incapace, con il ministro Urso ormai simbolo del fallimento industriale del Paese”.

“Sparare sul MoVimento 5 Stelle e sui Governi Conte serve solo a coprire il vuoto di azione di questa maggioranza”, prosegue Turco, rivendicando l’impegno del M5S su lavoro, ambiente e salute, e accusando l’esecutivo Meloni di aver lasciato la questione Ilva in un pericoloso stallo.

“I cittadini non sono interessati ai battibecchi tra parlamentari, ma a soluzioni vere. Il rischio è che Taranto diventi la più grande bomba sociale della storia del nostro Paese”, conclude il senatore, lasciando aperta la porta a una collaborazione concreta, purché ci sia “onestà e autocritica” anche da parte della maggioranza.