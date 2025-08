Discariche pubbliche, dalla Regione Puglia 5 milioni per la chiusura e la riqualificazione ambientale

BARI - La Regione Puglia ha stanziatoper sostenere i costi di chiusura definitiva e riqualificazione ambientale delle discariche pubbliche di rifiuti urbani. Lo annuncia l’assessora all’Ambiente, promotrice della delibera approvata dalla Giunta regionale il 4 agosto.

Le risorse, a valere sull’Asse 7 del Programma regionale per la tutela dell’Ambiente, saranno erogate a fondo perduto per intervenire su siti in cui i gestori non sono più obbligati a sostenere i costi di chiusura, a causa delle tariffe insufficienti applicate in passato.

“È un atto di responsabilità verso l’ambiente e la salute pubblica – ha spiegato Triggiani –. Interveniamo per sanare vecchie criticità e restituire sicurezza e legalità a territori segnati da anni di attese”.

L’attuazione dell’intervento è affidata ad AGER Puglia, che individuerà i siti e definirà i criteri per il finanziamento, mentre la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche curerà le procedure per l’erogazione dei contributi.

“La chiusura in sicurezza delle discariche – conclude l’assessora – è un passo chiave per ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e per una gestione moderna e trasparente del ciclo dei rifiuti”.