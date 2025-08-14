Fabio Concato interrompe i concerti: “Ho un tumore, ma affronto le cure con fiducia”

Fabio Concato ha annunciato ai suoi fan di aver interrotto l’attività dal vivo a causa della scoperta di un tumore. La notizia è arrivata attraverso un post sui social, in cui il cantautore ha voluto spiegare con parole semplici e dirette il motivo della sua assenza dalle scene.“Cari Amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito”, ha scritto Concato, rassicurando il pubblico sul suo stato d’animo e sul percorso terapeutico intrapreso.L’artista, uno dei volti più amati della canzone italiana d’autore, ha voluto ringraziare calorosamente tutti coloro che gli hanno manifestato vicinanza: “Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”, ha concluso, firmando semplicemente “fabioC”.Il messaggio ha immediatamente raccolto migliaia di reazioni e centinaia di commenti di sostegno, con fan e colleghi che hanno espresso solidarietà e incoraggiamento in questo momento delicato.