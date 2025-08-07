Femminicidio a Foggia: rintracciato a Roma l’ex compagno della vittima

FOGGIA – È stato rintracciato a Roma il presunto autore dell’omicidio di una donna marocchina di 46 anni, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 agosto a Foggia. La donna è stata accoltellata a morte nei pressi della propria abitazione.L’uomo, ex compagno della vittima, è stato individuato dalla polizia nelle scorse ore nella capitale. Secondo quanto trapela da fonti investigative, al momento del fermo l’uomo indossava ancora abiti sporchi di sangue, elemento che aggraverebbe ulteriormente il quadro a suo carico.L’allarme era scattato dopo il ritrovamento del corpo della donna, con evidenti segni di violenza da arma da taglio. Le indagini si sono subito concentrate sull’ex compagno, che risulta avesse avuto precedenti rapporti conflittuali con la vittima.L’uomo è ora sotto custodia delle forze dell’ordine e sarà trasferito a Foggia per essere interrogato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario aggravato.