Finestrino dell’aereo si rompe in volo, attimi di panico tra i passeggeri della Ryanair

MANCHESTER - Un momento di panico tra le nuvole ha coinvolto i passeggeri di un volo Ryanair da Manchester a Ibiza, dopo che un finestrino è risultato danneggiato durante il tragitto. L’incidente è stato documentato da un passeggero, Aaron Greaves, che ha condiviso un video del finestrino rotto, diventato virale su diverse piattaforme online.

“Tutti erano spaventati e non volevano sedersi vicino al finestrino”, ha raccontato Greaves. Dopo aver scoperto il danno, il passeggero ha immediatamente informato l’equipaggio di cabina, che lo ha rassicurato chiarendo che non vi era alcun pericolo per i passeggeri.

Secondo una dichiarazione di Ryanair, il finestrino in questione non era quello strutturale, ma una parte in plastica montata davanti al vetro, priva di rilevanza per la sicurezza del volo. I finestrini degli aerei sono composti da più strati: il vetro esterno assorbe le differenze di pressione, il vetro interno, con un piccolo foro, compensa la pressione, mentre uno strato in plastica funge da protezione e da elemento estetico. Danni allo strato esterno richiedono invece un’ispezione approfondita, poiché possono influire sulla sicurezza del volo.

Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese, è tra le più utilizzate in Europa e serve numerose destinazioni italiane. Nel 2024, come rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha trasportato oltre 190 milioni di passeggeri. Pur essendo statisticamente inevitabili incidenti tecnici con una flotta di oltre 500 aeromobili, tutti gli episodi vengono monitorati dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), che può intervenire in caso di problemi di sicurezza.