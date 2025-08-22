Cerignola, FdI chiede le dimissioni del consigliere Michele Romano

Il Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia – Foggia, insieme al coordinamento cittadino di Cerignola, ha chiesto le dimissioni immediate del consigliere comunale Michele Romano dopo alcune sue dichiarazioni pubbliche in cui ha ipotizzato una possibile “trattativa con la delinquenza organizzata”.

“Un’affermazione del genere, pronunciata da chi ricopre un ruolo istituzionale, non solo è inaccettabile ma mina gravemente la credibilità delle istituzioni locali e la fiducia dei cittadini nella politica sana”, si legge nella nota diffusa da FdI.

Il partito ha ribadito con fermezza che lo Stato “non tratta né mai potrà trattare con chi calpesta la legge e insidia la libertà della comunità”, giudicando le parole di Romano del tutto incompatibili con il ruolo di rappresentante delle istituzioni.

“Ogni minuto in più di permanenza nel suo ruolo rappresenta un’offesa al sacrificio di chi ha dato la vita per difendere la legalità e un insulto a quanti quotidianamente combattono la criminalità”, prosegue il documento.

La richiesta di dimissioni è stata formalizzata da Arturo Pagano, responsabile del Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza di FdI Foggia, e da Franco Reddavide, coordinatore cittadino di FdI Cerignola, che hanno invitato Romano a un passo indietro definito “inevitabile e doveroso”.