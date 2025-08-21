Gioia del Colle si prepara a celebrare la Mozzarella DOP: due giorni di festival tra gusto, musica e spettacoli

GIOIA DEL COLLE - Venerdì 22 e sabato 23 agosto 2025, Gioia del Colle accende i riflettori sulla nuova edizione del Gioia Festival, l’evento estivo dedicato alla celebrazione della Mozzarella di Gioia del Colle DOP e all’eccellenza della produzione casearia locale. La manifestazione, promossa dal Comune di Gioia del Colle e dall’associazione Milkyway, con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si svolgerà tra piazza Luca D’Andrano e piazza Umberto I, con un ricco programma di dibattiti, spettacoli, musica e degustazioni.Il Festival, che vedrà la partecipazione delle principali aziende casearie locali – tra cui Gioiella Latticini, main partner dell’edizione 2025, Caseificio Milano, Caseificio Nettis, La Golosa di Puglia, Masseria Corvello e Vivolat – prenderà il via venerdì 22 alle ore 19:00 con un convegno in piazza Umberto I. L’incontro offrirà un’occasione di confronto tra istituzioni e operatori del settore lattiero-caseario sui temi della tutela, valorizzazione e innovazione della filiera.A seguire, in piazza Luca D’Andrano, i visitatori potranno assistere alle dimostrazioni di filatura e mozzatura eseguite dai maestri casari negli stand di degustazione. La serata continuerà poi in piazza Umberto I con il concerto del M° Mario Rosini accompagnato da Paolo Romano, Mimmo Campanale e Gianfranco Menzella (ore 21:00) e con lo spettacolo comico “Senza filtri” del duo Arteteca (ore 22:00), noto per le apparizioni televisive in “Made in Sud”.Sabato 23 agosto, la festa riprenderà alle 19:00 in piazza Luca D’Andrano con una nuova sessione di degustazioni, per poi concludersi in grande stile alle 22:00 in piazza Umberto I con “Nostalgia 90”, uno show spettacolare tra luci, scenografie ed effetti speciali dedicato alla musica dance degli anni ’90, che calerà il sipario sull’edizione 2025 del Gioia Festival.