Il Festival Zadra porta a Corato i maestri del pianoforte

CORATO - Il Festival pianistico Fausto Zadra, giunto alla sua quindicesima edizione, torna a Corato dal 28 agosto al 14 settembre, con un’appendice autunnale a Castellana Grotte dal 4 al 25 ottobre interamente dedicata ai giovani talenti. Diretto da Filippo Balducci, il festival porta in Puglia alcuni dei più grandi interpreti del pianoforte degli ultimi cinquant’anni, accanto a musicisti emergenti della scena nazionale e internazionale.Ad aprire il cartellone sarà Bruno Canino, decano della tradizione pianistica italiana, che il 28 agosto nel Chiostro di Palazzo di Città proporrà il recital “Paris-New York”, un viaggio musicale tra Fauré, Debussy, Copland, Chick Corea e Gottschalk. Lo stesso Canino terrà dal 29 al 31 agosto una masterclass riservata a giovani pianisti. Il giorno successivo il festival renderà omaggio a Nicola Arigliano, il crooner salentino che portò il jazz e lo swing italiani nel mondo: il 29 agosto, sempre nel Chiostro, la sua storica band accompagnerà la voce di Franco Fasano in un concerto tributo.Il pianoforte a quattro mani sarà protagonista il 31 agosto con i fratelli Aurelio e Paolo Pollice e il loro spettacolo “Giro del mondo in 80 giorni”, capace di spaziare da Hess a Puccini fino ai Queen. Tra i nomi più attesi spicca Benedetto Lupo, interprete raffinato che il 4 settembre dedicherà un recital a Maurice Ravel, nel 150esimo anniversario della nascita del compositore francese. Anche Lupo terrà una masterclass il giorno successivo.Il festival non trascura la musica contemporanea: il 6 settembre a Castellana Grotte e il 7 settembre a Corato verrà eseguito in prima assoluta il brano “In perpetuo volo” di Massimo De Lillo, affidato al BeethovenTrio composto da Giovanni Zonno, Nicola Fiorino e Filippo Balducci, che nella stessa serata interpreteranno anche il Trio n.1 di Schubert. Il 12 settembre sarà la volta del Duo Maclé, formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, che attraverseranno le Americhe da Piazzolla a Gershwin. A chiudere la sezione estiva saranno due voci internazionali: la sudafricana Lezanti Van Sittert, vincitrice dell’Unisa Competition di Pretoria, in concerto il 13 settembre, e il russo-israeliano Albert Mamriev, il 14 settembre, con le sue trascrizioni dei “Wesendonck Lieder” di Wagner.La sezione autunnale, ospitata nello storico Palazzo Picella di Castellana Grotte, sarà invece interamente riservata ai giovani talenti. Il 4 ottobre si esibirà Cristian De Martino, l’11 ottobre Annamaria Fortunato e Rebecca Ventrella proporranno un recital a quattro mani, il 18 ottobre sarà la volta del pianista Davide Dentuti, mentre il 25 ottobre il violoncello di Camilla Patria dialogherà con il pianoforte di Elena Ballario. Il 5 ottobre a Corato, nella Sala Verde del Comune, sarà presentato inoltre il libro di Alessandra Torchiani “No me interesa ser sólo pianista”, dedicato alla figura di Fausto Zadra, il grande pianista italo-argentino cui il festival è intitolato.Il Festival pianistico Fausto Zadra è organizzato dall’omonima associazione musicale con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Corato, della Fondazione Vincenzo Casillo, di sponsor come il pastificio Granoro e in collaborazione con il Conservatorio Piccinni di Bari, il Circolo Pivot e l’associazione Auditorium. I concerti si svolgeranno principalmente nel Chiostro di Palazzo di Città a Corato e a Palazzo Picella a Castellana Grotte, con possibilità di spostamento al coperto in caso di maltempo. I biglietti hanno un costo di 10 euro (ridotto 7 euro), mentre l’abbonamento è fissato a 40 euro (ridotto 25).