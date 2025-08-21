Grave incidente sulla provinciale Troia-Foggia: muore una donna di 28 anni, quattro feriti

FOGGIA – Tragedia questa mattina lungo la Strada Provinciale 115, che collega Troia a Foggia, dove si è verificato un violento scontro tra una Seat Ibiza e un furgone Ducato. Nell’impatto ha perso la vita una giovane donna di 28 anni, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che viaggiava a bordo della Seat, sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo a causa della forza dell’urto. Per lei i soccorsi si sono rivelati inutili: sarebbe deceduta sul colpo.Nel furgone, a bordo del quale viaggiavano sette persone di nazionalità straniera, alcuni passeggeri hanno riportato ferite di diversa entità, ma nessuno risulta in condizioni critiche.Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, con l’ausilio di un elisoccorso, per i trasferimenti più urgenti. Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.Le cause dello scontro restano al momento da accertare.