Affitta una stanza inesistente a una studentessa: denunciato 18enne per truffa

TARANTO - Un annuncio allettante per una stanza vicino all’università, arredata e dotata di ogni comfort, si è rivelato un raggiro. Protagonista della vicenda un diciottenne di Taranto, denunciato dai Carabinieri per truffa.L’episodio risale alla fine di luglio, quando una casalinga di Burcei (Cagliari), intenzionata ad aiutare la figlia prossima matricola universitaria nella ricerca di un alloggio, si è imbattuta in un’inserzione online particolarmente conveniente.L’inserzionista, per rendere credibile l’offerta, aveva inviato fotografie e dettagli accurati della stanza, presentata come perfetta per le esigenze di una studentessa fuori sede. A spingere madre e figlia ad agire in fretta è stata la presunta urgenza dell’uomo, che sosteneva di avere già un’altra ragazza pronta a subentrare.Convinte di non perdere l’occasione, le due donne hanno effettuato un bonifico istantaneo di 1.170 euro, somma che comprendeva un mese di affitto, due mensilità di deposito cauzionale e un anticipo spese.Pochi giorni dopo, quando non è stato più possibile contattare il presunto locatore, madre e figlia hanno capito di essere cadute in una truffa online e si sono rivolte ai Carabinieri di Burcei.Le indagini hanno consentito di risalire al presunto autore del raggiro: un 18enne tarantino, ora denunciato per truffa.