Grave incidente sulla Statale 100 a Mottola: tre veicoli coinvolti, un ferito grave

MOTTOLA – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 11 agosto lungo la Statale 100, nei pressi di San Basilio, a Mottola. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: una Citroën, una Lancia Musa e un furgone che trasportava un mezzo agricolo.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il conducente della Lancia Musa è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS Annunziata di Taranto. Ferite anche le altre due persone coinvolte: una donna passeggera sulla Lancia e l’autista del furgone, entrambi soccorsi sul posto e trasferiti in ospedale.

Le operazioni di soccorso hanno reso necessario il blocco totale della circolazione lungo la Statale 100. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi del 118, i Carabinieri della stazione di Mottola, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti portuale e di Castellaneta, oltre al personale dell’Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.