SSC Bari: difesa in affanno nel precampionato
Ssc Bari fb
NICOLA ZUCCARO - Quattro vittorie (l'ultima delle quali per 3-0 al Picerno, al termine dell'allenamento congiunto di sabato 9 agosto all'Antistadio San Nicola) e una sconfitta, subita dal Casarano, una delle matricole della prossima Serie C. Un bilancio parzialmente positivo perché evidenzia ugualmente la fragilità difensiva del Bari.
Le quattro reti subite (tre dal Casarano e una dal Bacigalupo Vasto Marina) richiedono un intervento immediato sul mercato per il rafforzamento della retroguardia biancorossa, apparsa in difficoltà anche negli ultimi due test disputati a Bari.
L'inserimento di nuovi innesti nel reparto difensivo, con elementi all'altezza della cadetteria, potrà e dovrà consentire al Bari di elevare il tasso di competitività richiesto da una Serie B che si conferma essere dura e difficile sin dai nastri di partenza dell'edizione 2025-2026.
Dopo l'apertura della stagione sportiva in quel di San Siro il 17 agosto con il Milan, nella sfida valevole per il 32º di finale di Coppa Italia, il campionato del Bari inizierà a Venezia alle ore 19 di domenica 19 agosto 2025 e terminerà a Catanzaro con l'incontro in programma sabato 9 maggio 2026.