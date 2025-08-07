Incidente all’alba a Taranto, auto si ribalta sulla bretella della SS106: grave un 25enne

TARANTO – Un grave incidente stradale si è verificato all’alba del 7 agosto sulla bretella di accesso a Taranto dalla Strada Statale 106. Un’auto, una Honda Jazz, si è ribaltata finendo sullo spartitraffico centrale.Alla guida del veicolo c’era un giovane di 25 anni, che è rimasto ferito in modo serio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Taranto in codice rosso. Al momento non sono note le sue condizioni cliniche.Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. La dinamica è tuttavia ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.