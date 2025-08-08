Incidente mortale sulla provinciale Locorotondo–Alberobello: muore motociclista 38enne

LOCOROTONDO - Tragedia della strada nella serata di giovedì 7 agosto sulla provinciale che collega Locorotondo ad Alberobello. Un violento scontro tra una moto e un’automobile è costato la vita a un uomo di 38 anni, residente a Martina Franca.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’incidente è avvenuto all’altezza di un incrocio. La moto guidata dalla vittima avrebbe impattato con forza contro la fiancata di una Volkswagen, sfondandola. L’urto è stato devastante: per il motociclista non c’è stato nulla da fare e, secondo i soccorritori, sarebbe deceduto sul colpo.Alla guida dell’auto c’era un uomo di Locorotondo, rimasto ferito nell’incidente. Trasportato in ospedale, ha riportato diversi traumi ma le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i militari dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.Si tratta dell’ennesima vittima sulle strade del territorio, un bilancio che continua purtroppo a crescere e che richiama ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale.