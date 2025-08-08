Trasporti in Puglia, successo per i treni regionali nei festivi e in orario serale Incremento dell’8% dei passeggeri nei weekend e potenziamento dell’offerta anche a Ferragosto

BARI – Cresce l’utilizzo dei treni regionali di Trenitalia nei giorni festivi e nelle ore serali, grazie alla sperimentazione avviata lo scorso 15 giugno sulla linea Adriatica. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Regione Puglia e Trenitalia, prevede due nuove coppie di treni nei fine settimana e nei festivi, con collegamenti aggiuntivi tra Bari, Lecce e Foggia.Gli orari introdotti sono:• Bari Centrale 11:30 – Lecce 13:23• Lecce 21:54 – Bari Centrale 23:48• Foggia 9:12 – Bari Centrale 10:43• Bari Centrale 23:52 – Foggia 1:37Nei primi 45 giorni di attivazione, il numero di viaggiatori nei weekend e nei festivi è aumentato dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024.Positivo anche il riscontro per la seconda coppia di treni Apulia Express, in servizio dal 1° marzo, che collega Bari e Lecce tutti i giorni, compresi i festivi, con un aumento del 61% degli utenti. I due collegamenti veloci partono da Lecce alle 6:43 (arrivo a Bari alle 8:08) e da Bari alle 15:39 (arrivo a Lecce alle 17:04).Grazie all’intesa tra Regione e Trenitalia, l’offerta rimarrà invariata anche nelle due settimane centrali di agosto, con un incremento del servizio del 20% tra il 4 e il 17 agosto e di oltre il 40% nei giorni feriali.«Quando un servizio nasce dall’ascolto del territorio e dalla collaborazione, la risposta dell’utenza è positiva» ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento. «Abbiamo accorciato le distanze tra Bari e Lecce, valorizzando le località costiere e offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata, con benefici in termini di sicurezza e sostenibilità».