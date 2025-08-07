Bari, il ritorno di Matthias Verreth: la squadra lo accoglie con un abbraccio dopo il lutto

BARI – Dopo giorni segnati dal dolore per la tragedia familiare e la perdita del figlio, Matthias Verreth è tornato a Bari. Il centrocampista belga, colpito dalla drammatica notizia durante il ritiro estivo di Roccaraso, ha raggiunto ieri sera l’aeroporto di Palese, dove ad attenderlo c’erano tutti i compagni di squadra.Il gruppo biancorosso, insieme allo staff tecnico guidato da mister Caserta, ha accolto Verreth con un lungo e commosso abbraccio, segno di un’unità che va ben oltre il rettangolo di gioco. Un gesto che testimonia il sostegno umano e la vicinanza del club in un momento tanto difficile.Arrivato a Bari all’inizio dell’estate, dopo la fine dell’esperienza al Brescia e il fallimento del club lombardo, Verreth era stato uno dei volti nuovi più attesi per la stagione in Serie B. Ora, superato il periodo di assenza forzata, è pronto a rimettersi a disposizione della squadra e a riprendere il cammino interrotto.Il suo rientro non è solo un fatto sportivo, ma anche un segnale di forza e coesione: un gruppo che sa stringersi attorno a un compagno e trasformare il dolore in energia condivisa.