“Le Due Bari 2025”, dal 9 al 18 agosto oltre 40 spettacoli nei quartieri della città tra teatro, musica, danza e cabaret

BARI - “Le Due Bari 2025” continua a portare la cultura in ogni angolo della città, trasformando l’estate barese in un grande racconto collettivo. Promosso dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture, il programma propone dal 9 al 18 agosto più di 40 spettacoli gratuiti tra musica dal vivo, teatro, cabaret e danza, distribuiti nei quartieri del capoluogo, dai parchi urbani ai chiostri, dai teatri di comunità alle chiese di periferia. Alcuni eventi si svolgono in orari non convenzionali, come il Gran concerto all’alba di venerdì 15 agosto o gli spettacoli del mattino, rendendo ancora più originale e sorprendente l’esperienza culturale.“È proprio nei giorni che abbracciano Ferragosto che la rassegna raggiunge il suo apice: un periodo dell’anno in cui la città spesso si svuota, ma che in questo caso si riempie di occasioni per incontrarsi, vivere gli spazi pubblici e riscoprire la bellezza della partecipazione - commenta l'assessora alle Culture, Paola Romano -. “Le Due Bari 2025” offre così un Ferragosto alternativo e coinvolgente per chi rimane in città e per i tanti turisti, grazie a una proposta culturale pensata per tutte e tutti, inclusiva, gratuita e diffusa in ogni zona della città, con particolare attenzione alle aree periferiche Accanto agli spettacoli, “Le Due Bari” prosegue con la sua offerta di laboratori creativi, inclusivi e multigenerazionali, che arricchiscono il calendario e stimolano immaginazione, socialità e apprendimento condiviso. Ancora grande spazio al tema dell’accessibilità, grazie a interpreti in Lingua dei Segni Italiana (LIS), ausili multimediali, cuffie antirumore, operatori specializzati in Braille e videoproiezioni con sottotitoli, strumenti che garantiscono la fruizione degli eventi alle persone con disabilità”.Sono 36 gli operatori coinvolti in questo progetto, che continua a valorizzare il territorio quartiere per quartiere, promuovendo la pluralità dei linguaggi artistici e mettendo al centro le persone, senza barriere fisiche e sociali. Un’iniziativa ampia, diffusa, articolata e trasversale, pensata per incontrare interessi, esigenze e sensibilità differenti: dagli spettacoli per bambini come Lupo racconta con Marianna Di Muro alle performance musicali di grandi artisti e artiste pugliesi come Erica Mou, fino alle proposte più sperimentali, “Le Due Bari” si rivolge a pubblici diversi. Perché la cultura è davvero di tutti solo quando riesce a parlare a ciascuno.Il calendario completo degli eventi è consultabile sulla landing page del sito Le Due Bari (https://www.leduebari.it/) e sui canali social del progetto: Instagram - Le Due Bari e Facebook - Le Due Bari.Quel che segue è il cuore pulsante del programma, con una ricca serie di appuntamenti che anima la città nel pieno dell’estate. Mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, appuntamento alle ore 21:30 al Parco Gargasole, per Toto degli Albericon la Compagnia Kuziba, parte del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso). Ispirato a Il barone rampante di Calvino, lo spettacolo si svolge in un piccolo teatro all’aperto, dove una famiglia di attori, tra litigi e imprevisti, finisce per essere trascinata nella storia, in un gioco in cui il teatro diventa casa. Un omaggio poetico all’infanzia e alla fantasia che vivono dentro di noi, in uno spazio che inviate a piegarsi, come in un inchino, per ritrovare lo stupore.Venerdì 15 agosto, alle ore 5, lo Stabilimento Balneare Il Titolo di Santo Spirito, ospita Gran concerto all’alba con Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, nell’ambito del progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - Ed. 2025(ResExtensa). Il maestro Vincenzo Mastropirro (flauto traverso) e Daniela Ippolito (arpa celtica) guideranno il pubblico in un viaggio tra melodie ancestrali, brani originali e improvvisazioni ispirate dal mare e dalla luce nascente. Una celebrazione del nuovo giorno, un invito ad ascoltare la bellezza che nasce insieme al sole. Alle ore 19:30, sul Waterfront S. Girolamo, la Murgia Street Band si esibirà in Sotto il sole, si balla, inserito nel progetto Confini Labili (Abusuan), spettacolo finale di un festival musicale itinerante. Al Parco Gargasole, doppio appuntamento: alle ore 19:30 Come seme con la Compagnia Kuziba, un racconto gestuale e ritmico che si sviluppa in una scena essenziale dove due respiri, due voci, due corpi sono alla ricerca del posto giusto per germogliare; alle ore 21:30 arriva Sconcerto d'amore con Nando & Maila, protagonisti di una relazione travagliata, in cui chiunque può riconoscersi, corredata da acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore, il tutto condito da una buona dose di ironia. Entrambi gli spettacoli sono parte del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso). Alle ore 21, presso Villa Longo de Bellis a Santo Spirito, si svolgerà il concerto Carolina Bubbico e Erica Mou in concerto, per il progetto A-Riva Festival - IV Edizione (Bass Culture). Uno spettacolo in due set delle artiste pugliesi, incentrato sulla libertà d’espressione e sull’empowerment femminile, dedicato alle donne di oggi e di domani.Sabato 16 agosto, alle ore 19, sulla Spiaggia di Pane e Pomodoro, andrà in scena lo spettacolo per bambini Lupo racconta con Marianna Di Muro, parte del progetto Le fiabe sono vere - IV Edizione(Madimù). Attraverso pupazzi animati e una narrazione vivace, il lupo diventa un insolito aedo che racconta le epiche (e buffe) avventure degli amici del bosco, tra errori, sfide e piccoli atti eroici. Lo spettacolo è accessibile con cuffie antirumore. Ancora doppio appuntamento al Parco Gargasole con due spettacoli del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso): alle ore 19:30 Secondo Pinocchio della Compagnia Burambò, che porterà in scena le avventure del burattino più famoso di tutti i tempi; a seguire, alle ore 21:30, spazio a La distanza dalla luna della Compagnia Kuziba, un altro omaggio a Italo Calvino quarant’anni dalla sua scomparsa. Alle ore 20, sul Piazzale Chiesa San Nicola di Bari Catino, andrà in scena lo spettacolo comico Threesummercon il Collettivo StandAppura, composto da Marco Montrone, Cristina Di Girolamo, Gerry Cassano e Gianbattista Rossi. Parte del progetto No Made (Fanfara), si tratta di uno spettacolo di stand-up comedy con accessibilità generica. Alle ore 20:30, nella Parrocchia Natività di Nostro Signore, si svolgerà il concerto Disco Symphony con OBA Disco Music, realizzato per il progetto Sinfonie di Periferia - Musica per Unire (I Fiati). Il concerto è accessibile. Alle ore 21 si torna al Waterfront San Girolamo, per due appuntamenti: il concerto Anema e Corecon il Giuseppe Milici Quartet, per il progetto Tra Musica e Parole (Gershwin); Selma Hernandes in concerto, nell’ambito del progetto Componimenti sotto le stelle(Associazione Orchestra Saverio Mercadante). Cantautrice raffinata, Selma Hernandes si distingue per la capacità di fondere la ricchezza della musica brasiliana con sensibilità e sonorità europee, rendendo ogni progetto un incontro di culture e generazioni.Domenica 17 agosto, alle ore 10, al Porto di Santo Spirito, si terrà lo spettacolo musicale con Misga Rishow, per il progetto Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo - II Edizione (Equilibrio Dinamico). Alle ore 10:30, in Piazza Redentore, in Via Martiri d’Otranto, è prevista una replica del concerto Levante A Cappella Ensemble 2025, per il progetto Levante International A Cappella Festival(Mezzotono). Alle ore 12:00, in Piazza Mercantile, nuovo appuntamento con Misga Rishow, sempre per il progetto Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo - II Edizione (Equilibrio Dinamico). Lo stesso spettacolo avrà un’ulteriore replica alle ore 14:00, presso Un Parco per Tutti aTorre a Mare. Alle ore 18, al Waterfront San Girolamo, si terrà il concerto Hello Italy con la The Bi.S.S. Band, inserito nel progetto Oltremare (Radicanto). Diretta da Vito Vittorio De Santis e formata da 10 elementi, la band eseguirà un repertorio che spazia dal dixieland alla musica dei balcani, con l’obiettivo di diffondere un repertorio più giovanile e contemporaneo. Alle ore 18:30 in Piazza San Pietro si terrà lo spettacolo Bari Anno Mille, per il progetto Bari Leggera(Malalingua). Enzo Toma e Pasquale Ruggieri racconteranno la più grande operazione di “marketing territoriale” della storia della città: il furto delle reliquie di San Nicola, uno dei santi più venerati del Cristianesimo. Alle ore 19:30, al Parco Campagneros, andrà in scena Voce antica - storie canti ed incanti del sud con Benedetta Lusito, per il progetto Assud - Un sud che non è più periferia e una periferia che non è più sud (Al Nour). Uno spettacolo che canta e al contempo racconta l’anima arcaica del Sud, attraverso storie antiche e leggende che attraversano la Puglia, la Sicilia, la Calabria e la Campania. Alle stessa ora, nel Giardino Giacomo Princigalli, si terrà il concerto Notturno Argentino XVIII Apulia Tango Festival con Sonder Tango Orquestra, nell’ambito del progetto Emozioni in Movimento 2025(Apulia Tango). Una serata dedicata alla musica popolare argentina tra le note di grandi compositori come Astor Piazzolla, Mercedes Sosa e tanti altri, che raccontano storie d’amore, di malinconia e di passione. In contemporanea, nel Giardino Robert Baden-Powell, andrà in scena Fibronit dall'amianto alla rinascita con Fabio Ragazzo, in collaborazione con Boats, La Dramaturgie e Scandali Podcast, parte del progetto Response Festival - Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali). Lo spettacolo porta in scena una delle pagine più controverse della storia industriale di Bari: quella dell’ex fabbrica di cemento-amianto che per anni ha segnato il destino della città e dei suoi abitanti. L’evento è accessibile con LIS. Sempre alle ore 19:30, nel Giardino Piazza Santa Famiglia, in via Martin Lutero, 13, si terrà il concerto Omaggio Musica Napoletana con la Popular Band, sestetto di strumenti tipici della tradizione italiana nato a Monopoli nel 1992. L’evento è inserito nell’ambito del progetto La Ghironda Festival - Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti (La Ghironda). Presso lo Shakawindsurf, andrà in scena lo spettacolo The Loser con Matteo Galbusera, per il progetto Barifèst Theater (La Bautta). Alle ore 20:30, nella Parrocchia Santa Maria del Campo, in Piazza S. Maria del Campo a Ceglie, si svolgerà il concerto Viaggio chitarristicocon Paint Duo, per il progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Antonio Dambra (flauto) e Paolo Battista (chitarra), presentano un repertorio che attraversa due secoli di musica e diverse regioni del mondo, spaziando dalla musica classica ottocentesca a generi provenienti dal Brasile e dall’Argentina. Sempre alle ore 20:30, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli (San Nicola), si terrà il concerto Voces Antiquae con Mateusz Rzewuski e Giorgio Matteoli, parte del progetto In_Armonia-25(Auditorium Associazione Concertistica). Un viaggio musicale tra le suggestive atmosfere rinascimentali e barocche, dove la grazia del flauto dolce dialoga con la profondità dell’organo. A seguire, alle ore 21, ben cinque appuntamenti animeranno la città: al Teatro Kismet Opera, si terrà il concerto dei Folkabbestia, composti da Lorenzo Mannaini (voce e chitarre), Francesco Fiore (basso), Michele Sansone (fisarmonica e cori), Isabella Benone (violino e cori) e Alessandro Morelli (batteria). Inserito nel progetto All’Imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT). Sarà un’immersione nella tradizione popolare italiana, stropicciata con fantasia, ironia e mutazioni stilistiche che spaziano dal folk al rock, dalla canzone d’autore a quella popolare, dall’Irlanda ai Balcani. Al Teatro Abeliano, si svolgerà Vicolo Stretto con Unika Accademia, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). Il nome dello spettacolo richiama la celebre via del Monopoly che qui diventa lo spazio simbolico in cui i personaggi si muovono e si confrontano, esplorando i confini sottili tra l’affetto e il possesso, l’altruismo e il bisogno spesso narcisistico – di sentirsi indispensabili. Presso l’Anfiteatro della Pace nel quartiere Japigia, andrà in scena lo spettacolo di danza e musica dal vivo A prima vista con Collettivo Sinespazio, nell’ambito del progetto Non soli, ma ben accompagnati - III Edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). Ideata e diretta da Carmen De Sandi, l’opera nasce dall’improvvisazione totale: danzatori e musicisti condividono per la prima volta lo stesso spazio senza prove, affidandosi all’ascolto e al contatto immediato. Nel Giardino Fara One, in via Partipilo, si svolgerà (Quasi) Pronto di Arya, songwriter, producer italo-venezuelana e una delle voci più interessanti del panorama neo-soul/R&B. Il concerto si inserisce nel progetto Extra - No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus). In Piazza Gianmarko Bellini, è in programma lo spettacolo Sud ed Emozioni, una serie di monologhi e sketch interpretati da Alfredo Vasco, Antonella Radicci, Francesca Del Giudice, accompagnati dalla musica di Rosalba Santoro, per raccontare il Sud tra memoria e speranza. Una narrazione emotiva, intensa, ma anche ironica e partecipata, che rientra nell’ambito del progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava-A Sud del Racconto). Alle ore 21:30, al Parco Gargasole, è in programma lo spettacolo Il frutto della mia donna con la Compagnia Linea d'Onda, uno spettacolo intimo e sonoro ispirato all’omonimo racconto di Han Kang, che intreccia voce, viola da gamba ed elettronica per dare corpo a una metamorfosi poetica. L’evento fa parte del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso). Presso lo spazio antistante il Fortino Sant’Antonio, doppio appuntamento musicale con Ascolto Preview con Agostino e Radio as Archivecon Dipri, entrambi parte del progetto Ascolto - Community Radio Summit (Music Innovation Hub). Gli eventi sono dj set con accessibilità generica.IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI SPETTACOLI DAL 9 AL 18 AGOSTOSabato 9 agosto, alle ore 21, in Piazza Santa Maria del Fonte a Carbonara, si terrà il concerto Hello Italy della The Bi.S.S. Band, nell’ambito del progetto Oltremare(Radicanto).Lunedì 11 agosto, alle ore 20:30, nella Chiesa S. Anna, si svolgerà il concerto Note al vento con Carlo Cesaraccio e Giuseppe D’Elia, inserito nel progetto In_Armonia-25 (Auditorium Associazione Concertistica). Il concerto è accessibile. Alle ore 21, presso l’Arena ai Riciclotteri, si terrà lo spettacolo Dante. Suggestione fra inferno e biografia con A. Radicci, A. Vasco, R. Rutigliano, G. Deastis, M. Bono, G. Bellacosa, F. Lanzillotta, per il progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate ( Rava-A Sud del Racconto).Martedì 12 agosto, alle ore 20:30, si torna nella Chiesa Sant’Anna, in via F.lli Spizzico, per il concerto Atlantide con Davide Dentuti, per il progetto In_Armonia-25 (Auditorium Associazione Concertistica). Il concerto è accessibile. Alle ore 21:30, appuntamento al Parco Gargasole, per lo spettacolo Toto degli Alberi con la Compagnia Kuziba, all’interno del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025(L'Amoroso).Mercoledì 13 agosto, alle ore 21:30 presso il Parco Gargasole, si terrà una nuova replica di Toto degli Alberi con la Compagnia Kuziba, parte del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso).Giovedì 14 agosto, sempre al Parco Gargasole, si terrà ancora una replica dello spettacolo Toto degli Alberi con la Compagnia Kuziba, per il progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso).Venerdì 15 agosto, alle ore 5, lo Stabilimento Balneare Il Titolo di Santo Spirito, ospita Gran concerto all’alba con Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, nell’ambito del progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - Ed. 2025(ResExtensa). Alle ore 19:30, sul Waterfront San Girolamo, la Murgia Street Band si esibirà nello spettacolo musicale Sotto il sole, si balla, inserito nel progetto Confini Labili (Abusuan). Al Parco Gargasole, doppio appuntamento: alle ore 19:30 Come seme con la Compagnia Kuziba, e alle ore 21:30 lo spettacolo Sconcerto d'amore con Nando & Maila, entrambi parte del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso). Alle ore 21, presso Villa Longo de Bellis, si svolgerà il concerto Carolina Bubbico e Erica Mou in concerto, per il progetto A-Riva Festival - IV Edizione (Bass Culture).Sabato 16 agosto, alle ore 19, presso la Spiaggia di Pane e Pomodoro, andrà in scena lo spettacolo per bambini Lupo racconta con Marianna Di Muro, parte del progetto Le fiabe sono vere - IV Edizione(Madimù). Lo spettacolo è accessibile con cuffie antirumore. Ancora doppio appuntamento al Parco Gargasole: alle ore 19:30 Secondo Pinocchio della Compagnia Burambò e alle ore 21:30 La distanza dalla luna della Compagnia Kuziba, entrambi all’interno del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso). Alle ore 20, sul Piazzale Chiesa San Nicola di Bari Catino, andrà in scena lo spettacolo comico Threesummer con il Collettivo StandAppura, parte del progetto No Made(Fanfara). Si tratta di uno spettacolo di stand-up comedy con accessibilità generica. Alle ore 20:30, nella Parrocchia Natività di Nostro Signore, si svolgerà il concerto Disco Symphony con OBA Disco Music, realizzato per il progetto Sinfonie di Periferia - Musica per Unire (I Fiati). Il concerto è accessibile. Alle ore 21 si torna al Waterfront San Girolamo, per due appuntamenti: Selma Hernandes in concerto, nell’ambito del progetto Componimenti sotto le stelle (Associazione Orchestra Saverio Mercadante); il concerto Anema e Core con il Giuseppe Milici Quartet, per il progetto Tra Musica e Parole(Gershwin).Domenica 17 agosto, alle ore 10:00, al Porto di Santo Spirito, si terrà lo spettacolo musicale con Misga Rishow, per il progetto Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo - II Edizione (Equilibrio Dinamico). Alle ore 10:30, in Piazza Redentore, in via Martiri d’Otranto, è prevista una replica del concerto Levante A Cappella Ensemble 2025, per il progetto Levante International A Cappella Festival(Mezzotono). Alle ore 12:00, in Piazza Mercantile, nuovo appuntamento con Misga Rishow, sempre per il progetto Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo - II Edizione (Equilibrio Dinamico). Alle ore 14:00, presso Un Parco per Tutti - Torre a Mare, ulteriore replica del Spettacolo musicale con Misga Rishow, sempre per Tracce di sale (Equilibrio Dinamico). Alle ore 18:00, all’Arena ai Riciclotteri, si terrà Curioso come San Nicola - 3° Evento con Arturo Del Muscio, parte del progetto Cuori Urbani - IV Edizione (AncheCinema). Sempre alle ore 18, al Waterfront San Girolamo, si terrà nuovamente il concerto Hello Italy con la The Bi.S.S. Band, inserito nel progetto Oltremare (Radicanto). Alle ore 18:30 in Piazza San Pietro si terrà lo spettacolo Bari Anno Mille con Enzo Toma e Pasquale Ruggieri, per il progetto Bari Leggera ( Malalingua). Alle ore 19:30 nel Giardino Robert Baden-Powell, andrà in scena lo spettacolo Fibronit dall'amianto alla rinascita con F. Ragazzo, Boats, La Dramaturgie e Scandali Podcast, parte del progetto Response Festival - Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali Soc. Coop.). Si tratta di uno spettacolo accessibile con LIS. Alle 19:30nel Giardino Piazza Santa Famiglia, in via Martin Lutero, 13, si terrà il concerto Omaggio Musica Napoletana con la Popular Band, parte del progetto La Ghironda Festival - Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti (La Ghironda). Contemporaneamente, al Parco Campagneros, andrà in scena lo spettacolo Voce antica - storie canti ed incanti del sud con Benedetta Lusito, per il progetto Assud - Un sud che non è più periferia e una periferia che non è più sud (Al Nour). Sempre alle ore 19:30, nel Giardino Giacomo Princigalli, si terrà lo spettacolo Notturno Argentino XVIII Apulia Tango Festival con Sonder Tango Orquestra, nell’ambito del progetto Emozioni in Movimento 2025 (Apulia Tango). Alle ore 20:30, nella Parrocchia Santa Maria del Campo, si svolgerà il concerto Viaggio chitarristico con Paint Duo, per il progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Alla stessa ora, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli (San Nicola), si terrà il concerto Voces Antiquae con Mateusz Rzewuski e Giorgio Matteoli, parte del progetto In_Armonia-25 (Auditorium Associazione Concertistica). Concerto accessibile. Alle ore 21, ben cinque appuntamenti animeranno la città: al Teatro Kismet Opera, si terrà il concerto Folkabbestia in concerto con i Folkabbestia, all’interno del progetto All’Imbrunire. Musica Teatro Danza(Fondazione SAT); Alle ore 21:00, al Teatro Abeliano, si svolgerà lo spettacolo Vicolo Stretto con Unika Accademia, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). All’Anfiteatro della Pace - Japigia, andrà in scena lo spettacolo A prima vista con Collettivo Sinespazio, nell’ambito del progetto Non soli, ma ben accompagnati - III Edizione 2025 (Camerata Musicale Barese); nel Giardino Fara One, in Via Partipilo, si svolgerà lo spettacolo (Quasi) Pronto con Arya, per il progetto Extra - No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus); alle ore 21:00, in Piazza Gianmarko Bellini, è in programma lo spettacolo Sud ed Emozionicon A. Radicci, A. Vasco, F. Del Giudice, F. Lanzillotta, R. Santoro, parte del progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava-A Sud del Racconto). Alle ore 21:30 al Parco Gargasole, è in programma lo spettacolo Il frutto della mia donna con la Compagnia Linea d'Onda, per il progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso). Presso lo Shakawindsurf, andrà in scena lo spettacolo The Loser con Matteo Galbusera, per il progetto Barifèst Theater(La Bautta). Spettacolo con accessibilità generica. Presso lo spazio antistante il Fortino Sant’Antonio, doppio appuntamento musicale con Ascolto Preview con Agostino, e Radio as Archivecon Dipri, entrambi parte del progetto Ascolto - Community Radio Summit (Music Innovation Hub). Gli eventi sono dj set con accessibilità generica.Lunedì 18 agosto, alle ore 19:30, presso Marea, si svolgerà il concerto Emozioni in Musica con M. Quinteros, inserito nel progetto Emozioni in Movimento 2025(Apulia Tango). Alle ore 21:30 al Parco Gargasole, si terrà il concerto Voz Latinacon Luciana Elizondo, parte del progetto Bari Vista dalla Luna - 2025 (L'Amoroso).IL PROGRAMMA COMPLETO DEI LABORATORI DAL 19 AL 18 AGOSTOMartedì 12 agosto, alle ore 17, al parco Gargasole, spazio al laboratorio Fatti di terra di Masseria dei monelli, per il progetto Bari vista dalla luna - 2025 (L’Amoroso). A seguire, dalle ore 18 alle ore 21, nel parco Campagneros ci sarà il laboratorio di socializzazione dedicato alle donne Corpo territorio dell’associazione Effetto Serra, inserito nell’ambito di Extra no ordinary summer (AL.I.C.E. Onlus).Mercoledì 13 agosto, alle ore 17, torna al parco Gargasole, il laboratorio Fatti di terra di Masseria dei monelli, per il progetto Bari vista dalla luna - 2025 (L’Amoroso).Giovedì 14 agosto, alle ore 17, prosegue al parco Gargasole, il laboratorio Fatti di terra di Masseria dei monelli, per il progetto Bari vista dalla luna - 2025 (L’Amoroso).Venerdì 15 agosto, si parte all’alba: alle ore 5 nello stabilimento balneare Il Titolo, torna Guida all’ascolto dell’Accademia delle culture e dei pensieri del mediterraneo, nell’ambito del progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - ed. 2025(Resextensa). Alle ore 17, torna al parco Gargasole, il laboratorio Fatti di terra di Masseria dei monelli, per il progetto Bari vista dalla luna - 2025 (L’Amoroso).Sabato 16 agosto, alle ore 17, si svolge un nuovo appuntamento al parco Gargasole, con Fatti di terra di Masseria dei monelli, per il progetto Bari vista dalla luna - 2025 (L’Amoroso). Il laboratorio prosegue anche domenica 17 e lunedì 18 agosto, sempre alle ore 17.UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014–2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale. “Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali e territoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.Info: leduebari.itLink social:Instagram - Le Due BariFacebook - Le Due Bari