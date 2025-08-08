Gallipoli, giovedì 31 luglio Bob Sinclair al Praja



GALLIPOLI (LE) - Giovedì 31 luglio la Praja si prepara a una delle notti più attese dell’estate 2025: sul palco arriva Bob Sinclar, leggenda assoluta della musica house mondiale. Un artista che ha attraversato tre decenni di club culture, rinnovando il proprio stile senza mai perdere la capacità di far ballare intere generazioni. - Giovedì 31 luglio la Praja si prepara a una delle notti più attese dell’estate 2025: sul palco arriva Bob Sinclar, leggenda assoluta della musica house mondiale. Un artista che ha attraversato tre decenni di club culture, rinnovando il proprio stile senza mai perdere la capacità di far ballare intere generazioni.





Pochi artisti possono vantare una carriera così longeva, influente e coerente come quella di Bob Sinclar. Dall’uscita di Gym Tonic nel 1998, prodotta con Thomas Bangalter (poi nei Daft Punk), fino all’inno planetario Love Generation del 2005, Sinclar ha sempre saputo fondere groove funk, french touch e sensibilità melodica in uno stile inconfondibile. World, Hold On, Rock This Party, Sound of Freedom: brani che hanno conquistato classifiche internazionali, palchi di ogni dimensione e milioni di ascoltatori.





Ma la sua forza sta nell’evoluzione: Bob Sinclar non si è mai fermato. Negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Sean Paul, Shaggy, Sophie Ellis-Bextor e ha firmato remix per Jamiroquai, Madonna, Rihanna, David Guetta. Fondatore dell’etichetta Yellow Productions, è anche uno dei principali ambasciatori mondiali del clubbing elegante, inclusivo e festoso.





Il 2025 lo vede ancora protagonista nei più importanti festival e club, con nuovi remix e singoli già in rotazione nelle radio dance europee. Tra questi, la nuova edizione celebrativa di World, Hold On, rilanciata con una veste più elettronica per i 20 anni dall’uscita di Western Dream, e un inedito progetto con sonorità afro-house e collaborazioni internazionali in arrivo entro la fine dell’estate.





Con oltre 130 DJ set all’anno, 2,5 milioni di follower e più di 900 milioni di stream, Sinclar non è solo un artista: è una garanzia di qualità, spettacolo ed emozione. Una figura chiave nella cultura dance globale che continua a reinventarsi restando fedele alla sua visione: far ballare il mondo con eleganza e semplicità. Alla Praja, Bob Sinclar porterà in consolle la sua inconfondibile selezione di classici e novità, unendo suono e stile in un DJ set pensato per trasformare il club in una grande festa mediterranea.





La Praja: cuore pulsante della musica live in Salento





Icona del divertimento estivo e riferimento imprescindibile del clubbing nazionale, la Praja è da anni punto di incontro tra pubblico, artisti e tendenze musicali globali. Con una programmazione che alterna grandi nomi del pop e della dance a esponenti della nuova scena urban, la Praja ha saputo costruire nel tempo un’identità solida, evolutiva e riconoscibile. Il suo palco ha ospitato i migliori talenti italiani e internazionali, mentre il suo pubblico ha decretato il successo di decine di serate leggendarie.

Media Partner Praja 2025: Radio Norba





