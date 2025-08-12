Legalità, basta rapimenti lampo: il Pd al fianco di chi resiste

Sen. Dario Parrini – Commissario PD Bat e

Domenico De Santis – Segretario PD Puglia

BARI - "Dopo l’ennesimo episodio criminale ad Andria, cresce l’allarme per le estorsioni violente contro gli imprenditori del territorio. Non sono episodi isolati, ma azioni di gruppi organizzati che mirano a seminare terrore e piegare il sistema economico locale". Così in una nota il

"Il lavoro delle forze dell’ordine - proseguono - produce risultati, ma non basta: serve un’azione straordinaria con più mezzi, uomini e professionalità esperte nel contrasto a queste organizzazioni. Necessario un intervento diretto del Ministero dell’Interno e della magistratura.

Gli imprenditori colpiti - spiegano gli esponenti dem - rappresentano la spina dorsale dell’economia e delle comunità locali. La minaccia riguarda tutti e richiede una mobilitazione unitaria di istituzioni, associazioni e cittadini, evitando che queste vicende restino solo occasione di annunci.

Il Partito Democratico, in Puglia e a livello nazionale, si impegna a stare al fianco delle imprese minacciate, a sollecitare le istituzioni e a lavorare con le associazioni di categoria per garantire sicurezza, sostegno, innovazione e sviluppo.

Legalità e sviluppo sono il binomio necessario per difendere e rafforzare le comunità", concludono i dem.