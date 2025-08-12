Altamura piange Nicolò Loporcaro, il rider di 25 anni morto dopo quattro anni di agonia

ALTAMURA - Altamura è in lutto per la scomparsa di Nicolò Loporcaro, 25 anni, il giovane rider travolto nel 2021 in via Mura Megalitiche da un’auto che viaggiava ad alta velocità e nel senso opposto di marcia. Dopo quattro anni di coma e sofferenza, Nicolò si è spento, lasciando un vuoto profondo nella comunità.

La città ha voluto salutarlo con affetto e commozione. “Nel nostro cuore il tuo volto riflesso, il tuo ricordo per sempre impresso. Rip Nicolò”, recita lo striscione esposto dagli ultras dell’Altamura. Anche la squadra di calcio locale ha dedicato un pensiero speciale: “Era prima di tutto uno di noi: un ragazzo che amava questi colori e li portava nel cuore. La sua passione, il suo sorriso e la sua presenza sugli spalti resteranno per sempre nella memoria della nostra comunità. Ciao Nicolò, sarai sempre con noi”.

La vicenda, che aveva scosso profondamente Altamura quattro anni fa, torna oggi a far riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e sul dramma delle vite spezzate a causa dell’alta velocità e della guida irresponsabile.