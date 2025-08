Lutto a Mola di Bari: muore in Pakistan il 36enne Sebastiano Brunetti

MOLA DI BARI - È di Sebastiano Brunetti, 36 anni, originario di Mola di Bari, la tragica notizia arrivata lo scorso 29 luglio dal Pakistan, dove l’uomo si trovava per motivi di lavoro. La conferma ufficiale è giunta al sindaco Giuseppe Colonna tramite una comunicazione formale dal Consolato italiano di Karachi.“Abbiamo appreso con dolore che Sebastiano è deceduto sul posto di lavoro”, ha dichiarato il primo cittadino, spiegando che il giovane era impiegato in una compagnia navale con sede a Genova.Immediata l’attivazione degli uffici del Comune di Mola, che fin dalle prime ore dopo la notizia si sono messi a disposizione della famiglia, seguendo le procedure per il rientro della salma. In queste ore sono in corso interlocuzioni con le autorità sanitarie pakistane, dove il corpo si trova ancora in attesa dell’esame autoptico, e con il Consolato italiano per velocizzare le operazioni di rimpatrio.“Il rientro a Mola potrà avvenire, con ogni probabilità, nei prossimi giorni – ha precisato Colonna –. In queste ore di dolore, la nostra priorità è stata assicurare un rimpatrio rapido e dignitoso, accompagnando con discrezione e vicinanza i familiari di Sebastiano in questo momento così difficile.”Il sindaco ha infine espresso, a nome dell’intera cittadinanza, un pensiero di cordoglio e solidarietà: “A nome dell’intera comunità molese esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di un nostro concittadino e la sincera vicinanza alla sua famiglia.”La comunità di Mola si stringe attorno ai familiari di Sebastiano, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa che ha lasciato sgomenti amici, parenti e concittadini.