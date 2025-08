Salento, maxi operazione interforze contro abusivismo e illegalità sulle spiagge: oltre 9.700 articoli sequestrati e sanzioni per 24.000 euro

LECCE - Maxi operazione interforze nella serata di giovedì 1° agosto in una nota località balneare del Salento, dove Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno messo in campo un imponente servizio di controllo del territorio. L’intervento, coordinato e articolato, è stato finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale e le attività illecite lungo il litorale, in particolare nelle aree della spiaggia libera.Il bilancio dell’operazione è particolarmente rilevante. Sono stati sequestrati oltre 9.700 articoli, tra prodotti destinati alla vendita ambulante e merce contraffatta. Inoltre, sono state rimosse sette tende da campeggio installate abusivamente sulla spiaggia, sequestrati sei carrelli espositivi, un generatore elettrico non autorizzato e comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 24.000 euro.Nel corso dei controlli, sono stati istituiti sei posti di blocco, con l’identificazione di 152 persone e il controllo di 49 veicoli. Tra le sanzioni elevate, si registrano:• Tre contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada;• Il sequestro amministrativo di un’autovettura;• Il ritiro di una patente di guida.Due persone sono state denunciate a piede libero: una per guida in stato di ebbrezza su motociclo, l’altra per possesso di un coltello con lama da 20 cm.Sul fronte dei controlli territoriali, i Carabinieri di Porto Cesareo, con il supporto dell’11° Reggimento “Puglia”, hanno controllato 38 veicoli e 72 persone, e verificato la posizione di 15 soggetti sottoposti a misure restrittive. Una persona è stata segnalata per possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.Nel corso dell’operazione, gli agenti del Commissariato di P.S. di Nardò hanno ispezionato un locale pubblico, riscontrando irregolarità amministrative: la mancata esposizione delle licenze di somministrazione (sanzione di 1.000 euro) e l’assenza della SCIA per piccoli spettacoli (sanzione compresa tra 258 e 1.549 euro).L’intervento rientra nel piano di intensificazione dei controlli predisposto dalla Prefettura di Lecce, con l’obiettivo di garantire legalità, ordine pubblico e sicurezza nelle mete turistiche del territorio salentino durante l’intera stagione estiva.