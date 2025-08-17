Mondiali Volley U21, Italia campione del mondo. Emiliano: “Una vittoria che parla pugliese”

– L’Italia Under 21 femminile di volley è campione del mondo. Un trionfo che porta con sé una forte impronta pugliese: a guidare le azzurre, il tecnico barese, capace di condurre la squadra a una vittoria storica in finale contro il Giappone.

“Con immensa gioia e profondo orgoglio, a nome dell’intera comunità pugliese, desidero congratularmi con Nino Gagliardi per il trionfo della Nazionale – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano –. Questa vittoria mondiale parla pugliese”.

Il presidente ha voluto sottolineare anche il contributo di altri protagonisti legati al territorio: Anna Bardaro, giovane talento originaria di Massafra, e Giuseppe Manfredi, presidente federale della Fipav e nativo di Alberobello.

Secondo Emiliano, questo successo “non è solo un traguardo sportivo, ma anche il simbolo del lavoro silenzioso e costante di chi crede nei giovani, nella formazione e nella forza dello sport come veicolo di crescita e coesione”.

“Alla squadra, allo staff e a tutta la Federazione Italiana Pallavolo – ha concluso – va il nostro più sentito ringraziamento. Ma oggi il nostro applauso più forte è per Nino Gagliardi: orgoglio di Bari, orgoglio della Puglia”.