Nardò, arrestato 24enne tunisino per resistenza a pubblico ufficiale durante tentato furto

L’episodio è avvenuto intorno alle 20.20 di venerdì 15 agosto, quando un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di tre uomini intenti a forzare lo sportello di un’automobile. Uno dei sospetti, con il volto coperto dalla maglia, stava tentando di aprire il veicolo mentre i due complici lo attendevano poco distante.

Il testimone, fermatosi con la propria auto per chiedere spiegazioni, è stato minacciato dal sospetto e ha subito allertato la Polizia.

La squadra volante del Commissariato di Nardò è intervenuta rapidamente, estendendo le ricerche a un’area di servizio adiacente. All’interno di un autolavaggio dismesso, gli agenti hanno individuato due dei sospettati. Durante il tentativo di fermarli, il 24enne si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni, venendo poi immobilizzato e arrestato.

Il complice, un 25enne tunisino, anch’egli residente a Napoli, è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato in concorso. Entrambi risultano indagati per tentato furto, mentre il P.M. di turno ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio conferma ancora una volta l’efficacia dell’intervento immediato delle Forze dell’Ordine e l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette.