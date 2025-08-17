Puglia, tornado e grandine devastano vigneti e oliveti: Coldiretti parla di “bollettino di guerra”

BARI - Un, accompagnato da grandine e pioggia, ha colpito le campagne della provincia di, causando ingenti danni a. Le aree più colpite risultano, dove in pochi minuti gli eventi estremi hanno distrutto pali di sostegno, abbattuto grappoli d’uva da vino e danneggiato gravemente le coltivazioni di olive.

Secondo le prime verifiche tecniche di Coldiretti Puglia, la situazione è paragonabile a un “bollettino di guerra”: smottamenti, muretti a secco crollati e terreni resi impraticabili. I danni si estendono fino alla statale 100, con aziende costrette a raccolte straordinarie o a subire la perdita totale dei prodotti.

Il report dell’associazione segnala che dall’inizio dell’anno in Puglia si sono registrati 28 eventi meteorologici estremi, tra nubifragi, tornado, grandinate e bombe d’acqua, aggravati da una crescente siccità che mette a rischio la filiera agricola regionale, in un territorio già vulnerabile sul piano idrogeologico per l’89% della superficie.

Di fronte a questo scenario, Coldiretti Puglia sollecita interventi strutturali, tra cui l’approvazione della legge sul consumo di suolo zero, investimenti in opere di drenaggio e bioritenzione e il rafforzamento delle assicurazioni collettive agevolate con adeguati strumenti fiscali e contributivi.

“Quello che stiamo vivendo non è un caso isolato, ma il paradigma del cambiamento climatico in corso – afferma Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Taranto –. Servono strumenti normativi, assicurazioni accessibili e infrastrutture adeguate per permettere alle imprese agricole di resistere e continuare a produrre”.

Coldiretti ricorda inoltre che la perdita dei frutteti non ha solo un impatto economico e occupazionale, ma incide anche sull’ambiente, poiché le piante contribuiscono all’assorbimento di anidride carbonica e polveri sottili, giocando un ruolo fondamentale nella lotta contro l’inquinamento e il cambiamento climatico.