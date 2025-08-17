Puglia, tornado e grandine devastano vigneti e oliveti: Coldiretti parla di “bollettino di guerra”
BARI - Un violento tornado, accompagnato da grandine e pioggia, ha colpito le campagne della provincia di Taranto, causando ingenti danni a vigneti e oliveti. Le aree più colpite risultano Mottola, Laterza, Crispiano e Castellaneta, dove in pochi minuti gli eventi estremi hanno distrutto pali di sostegno, abbattuto grappoli d’uva da vino e danneggiato gravemente le coltivazioni di olive.
Secondo le prime verifiche tecniche di Coldiretti Puglia, la situazione è paragonabile a un “bollettino di guerra”: smottamenti, muretti a secco crollati e terreni resi impraticabili. I danni si estendono fino alla statale 100, con aziende costrette a raccolte straordinarie o a subire la perdita totale dei prodotti.
Il report dell’associazione segnala che dall’inizio dell’anno in Puglia si sono registrati 28 eventi meteorologici estremi, tra nubifragi, tornado, grandinate e bombe d’acqua, aggravati da una crescente siccità che mette a rischio la filiera agricola regionale, in un territorio già vulnerabile sul piano idrogeologico per l’89% della superficie.
Di fronte a questo scenario, Coldiretti Puglia sollecita interventi strutturali, tra cui l’approvazione della legge sul consumo di suolo zero, investimenti in opere di drenaggio e bioritenzione e il rafforzamento delle assicurazioni collettive agevolate con adeguati strumenti fiscali e contributivi.
“Quello che stiamo vivendo non è un caso isolato, ma il paradigma del cambiamento climatico in corso – afferma Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Taranto –. Servono strumenti normativi, assicurazioni accessibili e infrastrutture adeguate per permettere alle imprese agricole di resistere e continuare a produrre”.
Coldiretti ricorda inoltre che la perdita dei frutteti non ha solo un impatto economico e occupazionale, ma incide anche sull’ambiente, poiché le piante contribuiscono all’assorbimento di anidride carbonica e polveri sottili, giocando un ruolo fondamentale nella lotta contro l’inquinamento e il cambiamento climatico.