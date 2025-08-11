Nuoto, la tarantina Alessia Loconsole campionessa italiana dei 100 rana juniores

CHIANCIANO TERME - Brilla un’altra stella nel nuoto tarantino. Si chiama Alessia Loconsole, classe 2009, tesserata con Mediterraneo Sport Taranto. La giovane atleta si è laureata campionessa italiana dei 100 rana nella categoria Juniores, ai Campionati Italia Estivi di categoria tenutisi nella piscina comunale di Chianciano Terme. Alessia ha fermato il cronometro a 1’09”98, conquistando il primo posto ex aequo con Anna Balbis della Rari Nantes Imperia Ranieri.

Un risultato eccezionale che però non è stato l’unico della talentuosa nuotatrice. Loconsole ha infatti gareggiato anche nei 200 rana, aggiudicandosi un meritato argento con il tempo di 2’30”49. Un dato che la conferma come una delle poche atlete nazionali in grado di competere ad alti livelli sia nei 100 che nei 200 rana.

Grande soddisfazione per i tecnici Claudia Corrente e Domenico Tagliente, che hanno seguito Alessia e l’intera squadra Mediterraneo Sport Taranto in vista di questo importante appuntamento. «I risultati di Alessia in questo campionato italiano di categoria – spiega Domenico Tagliente – testimoniano che il progetto studiato intorno a lei e alla squadra sta portando i suoi frutti. Il campionato, ancora in corso, ha messo in evidenza le sue potenzialità e le ha dato maggiore consapevolezza dei propri mezzi. La strada è quella giusta, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per fare il salto di qualità nel nuoto di alto livello.»

Anche il direttore sportivo di Mediterraneo Taranto, Massimo Donadei, si è detto entusiasta: «Due gare e due podi sono la dimostrazione di determinazione e talento, qualità che appartengono a pochi atleti di alto livello. Siamo orgogliosi di questi risultati e consapevoli della responsabilità di accompagnare Alessia nel suo percorso di crescita. Il lavoro continua e siamo solo all’inizio, come ben sanno i nostri tecnici, ai quali va il mio ringraziamento per la cura e l’impegno verso i nostri ragazzi.»

La squadra Mediterraneo Sport Taranto ha complessivamente ben figurato ai Campionati nazionali di Chianciano. Miriam Giannetti, al suo esordio in manifestazioni nazionali, ha chiuso positivamente una stagione ricca di soddisfazioni, nonostante l’emozione. Bene anche Francesco Acquaviva, seppur rallentato da qualche problema fisico.

Kevin Antonelli ha concluso al 18° posto nei 50 rana, migliorandosi in classifica e confermando il suo miglior tempo nei 100 rana. Fabio Stragapede si è piazzato 17° nei 200 rana, gara condizionata da alcune imperfezioni tecniche. Michael Vitali ha confermato le sue qualità di velocista in più stili. Il capitano Samuele Congia ha ottenuto buone prestazioni nei 50 farfalla e nei 100 stile libero, conquistando un 4° posto nella classifica nazionale dei 50 stile libero. Risultati ottimi, soprattutto considerando una stagione segnata da diversi problemi fisici.