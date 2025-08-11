Trani, due arresti per furto di veicoli: indagini e controlli della Polizia di Stato

TRANI - La Polizia di Stato di Trani ha arrestato due persone nell’ambito di specifici servizi di contrasto ai furti di veicoli.

Durante un controllo notturno nel centro cittadino, gli agenti del Commissariato hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto nei pressi di un’auto parcheggiata. Il soggetto, già noto per precedenti contro il patrimonio, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e perquisito. Gli accertamenti hanno rivelato la manomissione del sistema di apertura del veicolo e la presenza di un grimaldello artigianale nel nottolino di accensione, sequestrato dagli operatori. L’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Trani su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In un secondo episodio, il G.I.P. del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo sospettato di aver rubato un ciclomotore nella zona portuale. L’attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato e supportata dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di identificare il presunto autore, individuando anche la bicicletta utilizzata per raggiungere il luogo del furto e gli indumenti indossati, poi rinvenuti durante una perquisizione domiciliare.

Si precisa che i provvedimenti sono stati adottati nel corso di indagini ancora in corso e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.