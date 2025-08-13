Otranto: donna salvata dalla Guardia Costiera dopo shock anafilattico a bordo di un caicco

OTRANTO - Una tranquilla giornata di mare al largo di Otranto ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel primo pomeriggio di Ferragosto. Intorno alle 15:45, la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto un messaggio di MAYDAY: una donna di 43 anni, di origini kenyote, era in shock anafilattico a bordo di un caicco e le sue condizioni erano critiche.In meno di cinque minuti, le motovedette della Guardia Costiera di Otranto hanno lasciato il porto e si sono dirette a velocità massima verso l’imbarcazione segnalata. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa dell’elevata presenza di unità da diporto tipica del periodo di Ferragosto, ma è stato condotto con perizia e rapidità.Una volta raggiunto il caicco, la donna è stata immediatamente trasferita a bordo della motovedetta e riportata in porto, dove ad attenderla c’era il personale del 118. Gli operatori sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione direttamente a bordo.Successivamente, la 43enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Scorrano, dove si trova tuttora sotto osservazione, cosciente e fuori pericolo.Il salvataggio è stato reso possibile grazie alla prontezza operativa della Guardia Costiera e al tempestivo intervento del personale sanitario, dimostrando ancora una volta l’efficacia dei soccorsi in mare.