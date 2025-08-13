Otranto: donna salvata dalla Guardia Costiera dopo shock anafilattico a bordo di un caicco
In meno di cinque minuti, le motovedette della Guardia Costiera di Otranto hanno lasciato il porto e si sono dirette a velocità massima verso l’imbarcazione segnalata. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa dell’elevata presenza di unità da diporto tipica del periodo di Ferragosto, ma è stato condotto con perizia e rapidità.
Una volta raggiunto il caicco, la donna è stata immediatamente trasferita a bordo della motovedetta e riportata in porto, dove ad attenderla c’era il personale del 118. Gli operatori sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione direttamente a bordo.
Successivamente, la 43enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Scorrano, dove si trova tuttora sotto osservazione, cosciente e fuori pericolo.
Il salvataggio è stato reso possibile grazie alla prontezza operativa della Guardia Costiera e al tempestivo intervento del personale sanitario, dimostrando ancora una volta l’efficacia dei soccorsi in mare.