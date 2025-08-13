Incidente sulla SP118 a Taranto: giovane di 20 anni ferito dopo l’uscita di strada di un’Audi

TARANTO – Un incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, intorno alle 2:30, lungo la strada provinciale 118 che collega Sava a Lizzano, nel Tarantino.Per cause ancora da accertare, un’Audi è uscita di strada, terminando la corsa ai margini della carreggiata. A bordo si trovava un giovane di 20 anni, rimasto ferito in seguito all’impatto.Secondo le prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie; al momento, le sue condizioni non sono state rese note.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uscita di strada del veicolo ha provocato rallentamenti alla circolazione per alcune ore, fino alla rimozione dell’auto incidentata.