Paura sulla SS96 a Modugno: auto in fiamme

MODUGNO - Questa mattina all’alba sulla SS96, all’altezza di Modugno, una Peugeot ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Bari. Il conducente, in compagnia del figlio, si è accostato dopo aver notato del fumo. Poco dopo il vano motore è stato avvolto dalle fiamme e, all’arrivo dei Vigili del Fuoco, anche l’abitacolo era in fiamme. I pompieri hanno lavorato circa un’ora per mettere in sicurezza la zona. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e gli uomini dell’ANAS.