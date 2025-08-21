PD Puglia, De Santis: “Attacchi inaccettabili, piena solidarietà a Pierpaolo D’Arienzo”

BARI - Il segretario regionale del Partito Democratico di Puglia, Domenico De Santis, ha espresso piena solidarietà al sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, alla giunta e ai consiglieri di maggioranza, destinatari nei giorni scorsi di insulti e attacchi giudicati “inaccettabili”.“Chi pensa di poter delegittimare le istituzioni – ha dichiarato De Santis – troverà da parte nostra una risposta ferma e intransigente, perché difendere chi le rappresenta vuol dire difendere la democrazia. La democrazia vive del confronto, anche duro, ma sempre nel rispetto reciproco. Colpirla con il disprezzo significa colpire l’intera comunità che quelle istituzioni rappresentano”.De Santis ha ribadito il sostegno del PD pugliese al primo cittadino garganico: “Siamo al fianco di Pierpaolo D’Arienzo, di chi amministra con serietà, e ribadiamo che nessun attacco codardo potrà fermare l’impegno della nostra comunità”.