Addio a Gregorio, l’uomo che ha vissuto in auto con la sua Kira: “Un esempio di dignità e amore”

LECCE - Non ce l’ha fatta Gregorio, l’uomo di Nardò malato di leucemia che per mesi aveva vissuto nella sua auto con l’unica compagna di vita, la cagnolina Kira. La sua storia, raccontata dalle telecamere di Telerama, aveva commosso l’Italia intera, diventando simbolo di dignità, resistenza e amore incondizionato nonostante le prove più dure.Gregorio non aveva mai accettato soluzioni che lo separassero da Kira. Per lui non era “solo un cane”, ma la sua famiglia, la sua forza, la sua ragione per affrontare ogni giorno la malattia e la solitudine. Viveva così, tra le strade e l’incertezza, con la determinazione incrollabile di non abbandonare chi non lo aveva mai lasciato solo.La sua vicenda aveva toccato cuori vicini e lontani. Persone comuni e volti noti dello spettacolo si erano mobilitati per lui. Elisabetta Canalis, colpita dalla sua storia, aveva condiviso un appello, garantendo poi l’affitto di una casa per un anno. Gregorio aveva finalmente trovato un tetto sicuro, grazie anche all’aiuto di una coppia di Nardò che lo aveva ospitato in un primo momento. Ma il tempo, purtroppo, non è stato dalla sua parte.Se n’è andato in silenzio, lasciando però un messaggio potente: la solidarietà può cambiare il destino delle persone, anche solo per un tratto di strada. E che il legame tra un essere umano e un animale può essere più forte di ogni ostacolo, capace di dare senso anche ai giorni più difficili.Oggi resta Kira, l’eredità più grande del suo amore. Gregorio sarà ricordato come un uomo che ha lottato fino all’ultimo con dignità, accompagnato da un cuore fedele che non lo ha mai lasciato.Un addio che non è solo dolore, ma anche un richiamo alla compassione, al rispetto e all’umanità che Gregorio ha incarnato con il suo esempio di vita.