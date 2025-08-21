Tragico incidente tra Foggia e Troia: muore la 28enne Lucrezia Baccichet

FOGGIA – Si chiamava Lucrezia Baccichet, 28 anni, l’unica vittima del drammatico incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Foggia a Troia.Attrice e scrittrice, originaria di Milano ma residente a Roma, Baccichet si trovava in provincia di Foggia per trascorrere alcuni giorni di vacanza nel paese di origine di alcuni suoi familiari.La giovane viaggiava a bordo di una Seat Ibiza insieme ai genitori e ad altri parenti, quando l’auto si è scontrata frontalmente con un furgone Fiat Ducato, sul quale erano presenti sette braccianti agricoli stranieri impegnati nei campi della zona.Il bilancio è pesante: undici feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi. A perdere la vita, però, è stata proprio la 28enne, il cui destino si è spezzato improvvisamente durante quella che doveva essere una breve vacanza di famiglia.La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore sia a Roma, dove viveva e lavorava, sia a Milano, sua città natale.