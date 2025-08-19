Putignano: l’ultimo saluto a Gianni Faniuolo, maestro delle luminarie

PUTIGNANO – Una folla commossa ha accompagnato questa mattina l’ultimo saluto a, il 46enne originario di Putignano morto tragicamente a Ferragosto mentre lavorava all’allestimento delle luminarie a Valenzano. La chiesa era gremita di amici, colleghi e cittadini che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia in un abbraccio collettivo di dolore.

Faniuolo, molto conosciuto e apprezzato nel settore per la sua professionalità e creatività, lascia un grande vuoto nella comunità. Intanto la magistratura ha aperto un’inchiesta per chiarire con precisione le cause del decesso, avvenuto durante il lavoro.