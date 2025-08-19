Vacanze in Puglia per Giorgia Meloni: la premier torna nel Salento

LECCE – Per il terzo anno consecutivo la presidente del Consiglioha scelto la Puglia come meta delle sue vacanze estive. L’arrivo è avvenuto nel pomeriggio diin un resort tra Brindisi e Lecce, dove la premier è stata accolta dalla figliae dall’ex compagno

Quella pugliese è ormai una consuetudine per Meloni: lo scorso anno aveva trascorso alcuni giorni a Ceglie Messapica insieme alla sorella Arianna e al cognato, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con una tappa anche a Borgo Egnazia, location del recente G7.

Ancora una volta la Puglia si conferma tra le mete più amate dai vertici istituzionali, grazie al suo mix di mare, cultura e tradizione enogastronomica.