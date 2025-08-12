Regionali 2025, Tommaso Gioia: “Antonio Decaro è il candidato naturale per la Puglia”

BARI - In vista delle imminenti elezioni regionali in Puglia, Tommaso Gioia, esponente politico di rilievo, interviene per sottolineare il ruolo centrale di Antonio Decaro come candidato naturale alla guida della Regione. “Nonostante le tante opinioni faziose che si stanno susseguendo, soprattutto in questa delicata fase pre-elettorale, è chiaro che Decaro rappresenta la continuità e la responsabilità necessarie per il futuro della Puglia”, dichiara Gioia.

Il riferimento al percorso di Decaro è netto: già sindaco di Bari, il 45enne politico è considerato il successore ideale di Michele Emiliano, al quale, durante la presentazione del suo libro, ha espresso stima e gratitudine. “Antonio fa parte di quella squadra – spiega Gioia – che da oltre vent’anni lavora per il bene della nostra regione, con dedizione e senza chiedere nulla in cambio”.

Gioia non risparmia critiche ai detrattori, in particolare a Matteo Renzi, che secondo lui non è nelle condizioni di dispensare lezioni dopo le recenti sconfitte politiche. “Oggi più che mai – afferma – serve responsabilità e unità, non divisioni e polemiche sterili. Chi vuole intervenire lo faccia per pacificare e trovare soluzioni condivise”.

L’appello è rivolto a tutti gli attori politici: “Non siamo chiamati a giocare un campionato di divisioni, ma a partecipare a una competizione decisiva per il futuro della Puglia e delle nuove generazioni. La squadra è la stessa da anni e deve continuare a lavorare unita per garantire sviluppo e benessere”.

Infine, Gioia esprime ottimismo per il risultato elettorale, ricordando come già nel 2015 la Puglia si fosse compatta attorno a Michele Emiliano, così come oggi si sta mobilitando intorno a Decaro. “La gente chiede responsabilità, e per questo è importante che chi ha ruoli istituzionali contribuisca a unire, mentre gli altri dovrebbero astenersi da ulteriori tensioni. A volte è meglio tacere e lavorare”.

Con questo intervento, Gioia conferma il sostegno netto e convinto alla candidatura di Decaro, invitando a costruire un percorso politico basato sulla continuità, la coesione e il bene comune.