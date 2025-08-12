Bari, controlli congiunti di Polizia Locale e Capitaneria di Porto per il rispetto delle regole sulle spiagge in vista di Ferragosto

BARI - Proseguono a Bari le attività congiunte di controllo e sensibilizzazione a cura della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, con l’obiettivo di garantire il rispetto dell’Ordinanza Balneare regionale 2025 e assicurare una convivenza serena sulle spiagge cittadine, particolarmente affollate nel periodo di Ferragosto.

Le operazioni, iniziate ieri mattina, hanno interessato il litorale nord di Palese e Santo Spirito, nonché le spiagge del waterfront di San Girolamo, e proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione anche alle ore serali.

L’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, Carla Palone, sottolinea l’importanza di questi interventi: “Abbiamo dedicato queste giornate di preparazione al weekend di Ferragosto a incontri con i bagnanti per ricordare le regole fondamentali previste dall’ordinanza regionale. L’obiettivo è prevenire comportamenti scorretti e illeciti, come l’allestimento di tende o gazebo sulle spiagge libere, che possono comportare sanzioni fino a mille euro e il sequestro delle attrezzature, e che complicano la convivenza sulle spiagge, molto frequentate in questo periodo”.

L’Ordinanza Balneare regionale 2025 stabilisce infatti precise prescrizioni per l’uso del demanio marittimo, tra cui:

Divieto di campeggio con tende, gazebo, roulotte, camper o altre attrezzature simili, nonché di pernottamento fuori dalle aree appositamente autorizzate;

Divieto di abbandono di rifiuti, compresi mozziconi di sigarette;

Divieto di ostacolare l’accesso alle persone con disabilità;

Divieto di transito e sosta di veicoli non autorizzati;

Divieto di accendere fuochi, usare fornelli o allestire pic-nic con tavoli e sedie in aree non destinate;

Divieto di danneggiare habitat naturali e cordoni dunali;

Divieto di utilizzo di attrezzature balneari dopo il tramonto;

Divieto di lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati;

Divieto di occupare la fascia di spiaggia riservata al libero transito a meno di 5 metri dalla battigia;

Divieto di praticare giochi pericolosi o molesti;

Divieto di utilizzo ad alto volume di apparecchi di diffusione sonora tra le 13:30 e le 16:00, salvo avvisi di pubblica utilità;

Divieto di esercitare attività commerciali, ricreative o estetiche senza autorizzazioni;

Divieto di pubblicità acustica e distribuzione non autorizzata di materiale pubblicitario;

Divieto di spostare o danneggiare segnali di sicurezza in mare.

Le attività di controllo continueranno con l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini e ai turisti un agosto tranquillo, nel rispetto delle regole e della sicurezza.