Regione Puglia, avviso pubblico 2025: contributi per partenariato e cooperazione

BARI - La Regione Puglia ha pubblicato l’Avviso pubblico 2025 per la presentazione di proposte progettuali ai sensi della L.R. 20/2003, in materia di “Partenariato per la Cooperazione”. L’iniziativa, inserita nel Piano triennale 2025-2027, mira a rafforzare la cultura del partenariato tra istituzioni e comunità locali, sostenendo progetti di cooperazione internazionale, partenariato tra comunità e promozione della cultura dei diritti umani.Possono presentare domanda enti pubblici e privati senza scopo di lucro con sede operativa in Puglia da almeno 24 mesi. I progetti dovranno avviarsi nel 2026, con durata compresa tra 6 e 12 mesi per le iniziative di partenariato locale e promozione dei diritti umani, e fino a 18 mesi per i progetti di cooperazione internazionale.Tra le novità di quest’anno, la richiesta di dati geografici per georeferenziare le iniziative e l’integrazione con la piattaforma Open Data Regione Puglia, nonché la valorizzazione di progetti che prevedano sinergie con la Strategia regionale per la parità di genere, la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e la strategia per la valorizzazione dei talenti “#mareAsinistra”.La presentazione delle domande sarà possibile dal 25 agosto alle 12:00 fino al 24 settembre 2025 alle 12:00, esclusivamente online tramite il servizio disponibile sul portale della Regione Puglia, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è di 444.000 euro, con formazione di tre graduatorie fino a esaurimento delle risorse disponibili.