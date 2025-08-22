Trani, locale sul lungomare chiuso temporaneamente per violazioni sonore

TRANI – La polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione temporanea di un locale pubblico situato sul lungomare di Colonna, emessa dal Comune di Trani a seguito di ripetute violazioni del regolamento comunale sulle emissioni sonore.Il provvedimento segue numerosi controlli della polizia Amministrativa del Commissariato di Trani, che hanno rilevato il superamento dei limiti orari per la diffusione musicale e la mancata osservanza delle prescrizioni del regolamento di Polizia Municipale.La sospensione è stata notificata dalla Squadra di Controllo della polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Andria. L’intervento rientra nel piano predisposto dalla questura di Barletta-Andria-Trani per garantire il rispetto delle regole nel settore dell’intrattenimento serale, a tutela della sicurezza e della convivenza civile.