Ritratti Festival 2025: Giorgia Angiuli inaugura gli spin-off con un concerto all’alba a Monopoli

MONOPOLI – Il Festivalapre la sua stagione di appuntamenti “off” con, un’esperienza unica che unisce musica e tradizione. Lunedì 1 settembre, alle ore 6:00, il lungomare Portavecchia Sud di Monopoli ospiterà il live set di, musicista e producer di fama internazionale, nota per la capacità di fondere elettronica e suggestioni acustiche in un linguaggio sonoro magnetico e visionario.

Il concerto all’alba trasformerà il promontorio sud del lungomare in un palcoscenico sospeso tra mare e cielo, dove il sorgere del sole diventerà parte integrante della performance. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, in cui la luce naturale e il suono si incontrano in una drammaturgia collettiva, accompagnata dal tradizionale bagno propiziatorio, il primo tuffo di settembre che simboleggia il passaggio dall’estate ai nuovi inizi.

“Alba di Note” conferma la vocazione del Festival Ritratti a spingersi oltre i confini della tradizione concertistica, aprendo a nuove forme di ascolto e condivisione e invitando il pubblico a riscoprire la magia della musica nei momenti più intensi della giornata.

Ritratti Festival 2025 è realizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno di MiC, Regione Puglia – Assessorato Cultura, Città di Monopoli – Assessorato alla Cultura, oltre alla collaborazione di importanti partner culturali e tecnici. L’evento gode della media partnership nazionale di Rai Radio3 Classica e regionale di Radio Puglia, consolidando la sua presenza come una delle realtà culturali più innovative della regione.