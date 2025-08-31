Sanità in Puglia, FdI replica al Pd: “Vent’anni di malgoverno non si cancellano con attacchi politici”

BARI – I consiglieri regionali dihanno duramente replicato alle critiche mosse dal Partito Democratico sulla gestione della sanità in Puglia. In un comunicato, i rappresentanti FdI – Renato Perrini (capogruppo), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina – hanno definito le accuse del Pd come una “patetica mistificazione della realtà”.

Secondo i consiglieri FdI, l’attacco al Governo Meloni e al Sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato sarebbe “fuorviante” e avrebbe l’obiettivo di coprire i presunti fallimenti del centrosinistra in vent’anni di amministrazione regionale. “Il Pd – si legge nel comunicato – tenta goffamente di nascondere la polvere delle proprie incapacità sotto il tappeto dell’attacco sterile all’avversario”.

I rappresentanti di FdI sottolineano come, a loro avviso, il governo nazionale e il Sottosegretario Gemmato abbiano dimostrato attenzione alla sanità pugliese attraverso “cospicui finanziamenti”. Al contrario, secondo il partito, la gestione regionale del centrosinistra avrebbe portato a inefficienze e sprechi che privano i cittadini del loro diritto alla salute.

Il comunicato conclude affermando che Fratelli d’Italia intende continuare con concretezza nelle proprie azioni a beneficio dei cittadini, auspicando che anche in Puglia, nei prossimi mesi, sarà possibile “restituire ai pugliesi la dignità sottratta da chi ha pensato esclusivamente alla gestione del potere”.