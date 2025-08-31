“Cornetto Battiti Live Compilation” su Canale 5: speciale per salutare l’estate 2025

MILANO – Lunedì sera, in prima serata su, va in onda lo speciale, il festival musicale più amato dell’estate italiana. Alla conduzione, affiancati da, porteranno sul palco i grandi protagonisti della stagione musicale 2025.

Lo show, allestito su un suggestivo palco sul mare, offrirà una carrellata di hit che hanno caratterizzato l’estate e vedrà alternarsi artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i nomi più attesi: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Negramaro, Fedez, Clara, Olly, Gigi D’Alessio, Annalisa, The Kolors, Alfa, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Irama, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capoplaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO.

Ad accompagnare le performance, il corpo di ballo, composto anche dagli allievi del talent show “Amici”, aggiungerà coreografie spettacolari e momenti di grande energia.

La regia dello speciale è affidata a Luigi Antonini, che curerà ogni dettaglio dello show per garantire un’esperienza visiva e musicale di alto livello. L’evento rappresenta così il saluto finale all’estate 2025, con una serata all’insegna della musica, del ritmo e del divertimento.