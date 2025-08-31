Serie C, il Foggia supera il Sorrento 1-0 allo Zaccheria
FOGGIA – Il Foggia conquista la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico superando di misura il Sorrento allo stadio Zaccheria. Decisiva la rete di Morelli al 23’ della ripresa, che regala ai rossoneri i tre punti nella seconda giornata del girone C di Serie C.
La partita
Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con poche occasioni da entrambe le parti. Al 26’ D’Amico prova a scuotere i dauni con un destro che però non trova lo specchio della porta.
Nella ripresa il Foggia entra con più convinzione. All’8’ Bevilacqua sfiora il vantaggio, mentre al 17’ è Garofalo a impegnare la difesa campana. Ma il Sorrento non resta a guardare: al 20’ Riccardi mette i brividi ai padroni di casa, andando vicino al gol.
Tre minuti più tardi arriva l’episodio decisivo: Morelli trova il guizzo giusto e insacca con un tocco di destro, facendo esplodere di gioia i tifosi rossoneri. Nel finale, al 37’, Plescia del Sorrento sfiora il pareggio, ma la difesa di casa regge fino al triplice fischio.
Prossimo impegno
Con questa vittoria il Foggia sale a quota tre punti in classifica. Sabato 6 settembre alle 17:30 i rossoneri affronteranno il Giugliano allo stadio De Cristofaro, per la terza giornata di andata del girone C.