Settembre di fuoco in Serie A 2025/26: prime prove di forza tra le pretendenti al titolo
La stagione 2025/26 di Serie A sta per iniziare ufficialmente e le prime giornate promettono emozioni forti, colpi di scena e calcio ad alta tensione. La Lega Serie A ha confermato date e orari delle prime tre giornate, stabilendo il tono con un calendario di partite avvincenti. Tra tutte, spicca indubbiamente il Derby d’Italia, Juventus contro Inter, previsto per sabato 13 settembre.
La prima giornata vedrà i campioni in carica del Napoli affrontare il Sassuolo in trasferta, mentre il Milan ospiterà la Cremonese a San Siro. L’Inter inizierà la sua campagna in casa contro il Torino, mentre la Juventus esordirà contro il neopromosso Parma. La stagione potrebbe aprirsi con un mix di risultati prevedibili e prime sorprese, con gli allenatori pronti a testare nuove formazioni e i nuovi acquisti che inizieranno a integrarsi nei nuovi sistemi.
Prime prove per le contendenti
Con il Derby d’Italia in programma alla terza giornata, sia la Juventus che l’Inter hanno l’opportunità di lanciare un chiaro messaggio. La Juventus, reduce da un quarto posto nella scorsa stagione, ha apportato cambiamenti significativi sul piano tattico sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta.
Per i tifosi che vogliono valutare l’andamento della stagione, molto dipende da questi primi scontri. Scommettitori e appassionati che seguono le quote partite Serie A noteranno parecchi movimenti man mano che le squadre si adatteranno e le pretendenti emergeranno. Le variazioni nelle quote e nelle percezioni derivano dai risultati e da quanto convincenti risultano le prestazioni contro avversari di alto livello.
Il confronto tra Juventus e Inter potrebbe non decidere il campionato a settembre, ma può sicuramente influenzare la fiducia e lo slancio. Una vittoria a Torino darebbe all’Inter un vantaggio psicologico, mentre un trionfo in casa per la Juventus potrebbe confermare il successo del cambio in panchina. Con la Fiorentina che ospita il Napoli la stessa sera, la terza giornata promette una scarica di emozioni che potrebbe rimescolare presto la classifica.
Napoli e Milan in fase di transizione
Il Napoli di Antonio Conte inizia la stagione con qualcosa da dimostrare. Dopo aver conquistato il titolo lo scorso anno in modo spettacolare, le aspettative sono altissime. I partenopei debutteranno in trasferta contro il Sassuolo e affronteranno il Cagliari in casa prima di visitare la Fiorentina, in un match che potrebbe mettere alla prova le loro ambizioni. L’arrivo di Romelu Lukaku ha colmato il vuoto lasciato da Osimhen, ma molto dipenderà dalla capacità della squadra di mantenere intensità e pressing sotto la guida di Conte.
Anche il Milan di Massimiliano Allegri entra in una fase di transizione. I rossoneri inizieranno contro la Cremonese e affronteranno il Bologna il 14 settembre. Queste partite rappresentano un’occasione preziosa per trovare continuità.
Un mese decisivo per Juventus e Inter
Le prime tre gare della Juventus contro Parma, Genoa e Inter rappresentano un mix di opportunità e pericoli. I bianconeri sono favoriti nei primi due incontri, ma il Derby d’Italia sarà il primo vero banco di prova per Thiago Motta. La rosa è più profonda, ma resta da vedere se i nuovi arrivati sapranno esprimersi al meglio sotto pressione.
Anche per l'Inter sarà un inizio tutt’altro che semplice. Dopo il Toro e l’Udinese, i nerazzurri andranno a Torino per affrontare la Juventus. Simone Inzaghi dovrà gestire le rotazioni con attenzione, per mantenere i veterani in forma sia per il campionato che per le coppe europee. Il centrocampo dell’Inter, ora rinforzato da Piotr Zieliński, dovrà dettare il ritmo per controllare il match.
Il peso strategico delle prime giornate
Le giornate iniziali della Serie A 2025/26 sono un ritorno alle sfide tattiche del massimo campionato italiano. Sono il primo banco di prova per allenatori e giocatori che vogliono affermarsi sin da subito. Il Milan apre in casa contro la Cremonese e chiuderà il primo trittico contro il Bologna, squadra ben organizzata e tatticamente solida. Questi incontri chiariranno se i rossoneri possono restare competitivi o continueranno con l’alternanza di prestazioni nei momenti decisivi.
L’Inter, pretendente al titolo con conti in sospeso dallo scorso anno, inizierà con le sfide in casa contro Torino e Udinese. Ma è la trasferta del 13 settembre contro la Juventus che definirà il tono iniziale. Questo scontro tra due squadre da top four può far pendere l’ago della bilancia in termini di slancio e fiducia. Tutti gli occhi saranno puntati sul centrocampo nerazzurro e sulle nuove dinamiche tattiche.
Il calendario del Napoli, che vede match contro il Sassuolo e poi il Cagliari, sembra semplice. Ma la trasferta contro la Fiorentina può cambiare la narrazione. Il sistema di Antonio Conte si basa su pressing organizzato e rigore difensivo, ma la Viola sa rompere i ritmi avversari, specialmente in casa. La gara di sabato 13 settembre promette di attirare l’attenzione nazionale e potrebbe ridefinire le aspettative sul Napoli.