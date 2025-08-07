Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria aggredito, malviventi in fuga dopo incidente sulla SS16 bis

BISCEGLIE – Paura questa mattina sulla Strada Statale 16 bis nei pressi di Bisceglie, dove un imprenditore originario di Andria è stato vittima di una tentata rapina finita con un incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua auto quando è stato avvicinato da un gruppo di malviventi, presumibilmente con l’intento di rapinarlo. Il tentativo, però, non è andato a segno e si è concluso con un violento impatto tra i veicoli coinvolti lungo l’arteria stradale.L’imprenditore ha riportato fortunatamente solo lievi contusioni, mentre i rapinatori sono riusciti a darsi alla fuga. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trani e la pattuglia anti-rapina della compagnia di Barletta, che hanno avviato le ricerche e raccolto le prime testimonianze.Le indagini sono tuttora in corso: gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo ulteriori elementi utili all’identificazione dei responsabili.