“Sotto lo stesso cielo”: a Melpignano il Concertone de La Notte della Taranta 2025

LECCE - Sabato 23 agosto Melpignano tornerà a essere il cuore pulsante della musica popolare salentina con il, il più grande evento europeo dedicato alla tradizione e alla cultura popolare. L’edizione 2025, dal titolo “Sotto lo stesso cielo”, sarà diretta dal maestro concertatore, con le coreografie di, e verrà trasmessa in diretta su Rai 3, Rai Italia, Rai Radio 2 e RaiPlay a partire dalle 21:20.

Come ogni anno, il piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani accoglierà decine di migliaia di spettatori per la 28ª edizione del Concertone, che intreccia pizzica, contaminazioni musicali e dialogo tra culture.

Cultura e identità pugliese

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che vivrà la sua ultima Notte della Taranta da governatore, ha definito l’evento “un patrimonio culturale vivente, una festa collettiva dell’identità pugliese che ogni anno si rinnova e parla al mondo con la sua energia creativa”.

Sulla stessa linea il presidente della Fondazione La Notte della Taranta, Massimo Bray, che ha sottolineato come la manifestazione sia “una festa di pace e convivenza, capace di unire tradizione e innovazione, offrendo messaggi universali di speranza”.

Ospiti speciali e Orchestra Popolare

Accanto all’Orchestra Popolare e al Corpo di Ballo de La Notte della Taranta, saliranno sul palco grandi nomi della musica italiana:

Giuliano Sangiorgi (Negramaro), che interpreterà due brani storici del repertorio salentino;

il Canzoniere Grecanico Salentino, che celebra i suoi 50 anni;

Antonio Castrignanò, custode della tradizione;

Ermal Meta, con il brano Mediterraneo e un canto in lingua arbëreshe;

la giovane voce TÄRA, interprete di Araba fenice;

Serena Brancale, che porterà contaminazioni soul e pizzica barese;

Settembre, vincitore del Premio Mia Martini a Sanremo;

Anna Castiglia, con un canto d’amore salentino.

Scenografie e coreografie

Lo spettacolo sarà arricchito da scenografie firmate da Pietro Ruffo, che ha immaginato un corteo simbolico di ragazzi in festa, a rappresentare radici e speranza. Le coreografie di Fredy Franzutti interpreteranno la pizzica in chiave contemporanea, senza snaturarne il valore rituale.

Una festa trasmessa nel mondo

Grazie a Rai Italia, il Concertone raggiungerà milioni di spettatori in Nord e Sud America, Africa, Asia e Australia, trasformandosi in un messaggio universale di pace e fratellanza.

Come ha dichiarato il maestro concertatore David Krakauer: “La pizzica è autentica, viscerale. Deve arrivare al pubblico nella sua essenza, arricchita ma riconoscibile, come ponte tra tradizione e contemporaneità”.

Il 23 agosto, dunque, Melpignano si prepara a vivere un nuovo rito collettivo, “Sotto lo stesso cielo”, in cui musica, danza e identità si intrecciano per celebrare la forza universale della cultura popolare.