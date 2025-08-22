Spinazzola, ciclista travolto e ucciso sulla provinciale: aveva 41 anni

Tragedia sulle strade del nord Barese. Un uomo di 41 anni, originario del Bangladesh e ospite di un centro di accoglienza a Spinazzola, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva in bicicletta la provinciale 4.L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. Il conducente dell’auto, un 20enne con precedenti, dopo l’impatto è fuggito abbandonando il veicolo in una contrada di campagna tra Spinazzola e Genzano di Lucania.Grazie alle testimonianze raccolte sul posto e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’auto e a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Poche ore dopo, il giovane si è presentato in caserma insieme al suo avvocato.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.L’episodio ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale, dove il 41enne era conosciuto per la sua presenza all’interno della rete di accoglienza.