Fiorella Mannoia alle Cave di Fantiano: una notte sinfonica di emozioni

GROTTAGLIE - Ci sono serate destinate a restare nella memoria, in cui la musica incontra la bellezza di un luogo unico e la voce di un’artista capace di trasformare ogni nota in emozione. Sabato 23 agosto 2025, alle 21.30, Fiorella Mannoia sarà protagonista alle Cave di Fantiano di Grottaglie con una tappa d’eccezione del suo tour estivo “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”.Lo spettacolo, organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia nell’ambito dello IOD Festival, conferma la filosofia della rassegna: ospitare grandi artisti nei luoghi più suggestivi della Puglia, esaltando il dialogo tra musica e paesaggio. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.Un tour che torna in grande stileDopo una stagione invernale che ha collezionato sold out nei teatri italiani, lo show torna in versione estiva senza perdere la forza del suo impianto sinfonico. Sul palco, Fiorella sarà affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, per un viaggio musicale che intreccia canzone d’autore e scrittura orchestrale.La scaletta attraversa i brani simbolo della carriera dell’artista – da Caffè Nero Bollente a Che sia benedetta, da Come si cambia a Sally – accanto a reinterpretazioni di classici come Quizás, Quizás, Quizás e ai pezzi più recenti dell’album “Disobbedire” (Oyà/Columbia Records/Sony Music), uscito lo scorso novembre. Un disco che, tra inediti e testi firmati dalla stessa Mannoia, unisce introspezione personale e impegno civile.Musica come racconto collettivoGli arrangiamenti portano la firma di maestri come Valeriano Chiaravalle, Alterisio Paoletti, Clemente Ferrari, Emanuele Bossi, Stefano Zavattoni e Pippo Caruso, regalando nuova veste orchestrale a un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana.Accanto a Fiorella, una formazione di musicisti di altissimo livello: Carlo Di Francesco (direzione artistica e percussioni), Raul Scebba (percussioni), Sebastiano Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabbasso) e Massimiliano Rosati (chitarre). Insieme all’orchestra, costruiranno un tessuto sonoro che diventa parte integrante del racconto, non semplice accompagnamento.Un concerto che è anche esperienzaAlle Cave di Fantiano, la musica di Fiorella Mannoia troverà un palcoscenico naturale capace di amplificarne l’intensità. Una serata che promette emozione pura, tra voce e silenzio, tra pietra e poesia, in un’atmosfera sospesa tra passato e presente.📍 Cave di Fantiano, Grottaglie📅 Sabato 23 agosto 2025🕤 Inizio concerto: ore 21.30🎟 Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati🎻 Con l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante diretta dal M° Rocco De Bernardis🎤 Evento a cura di Aurora Eventi – IOD Festival 2025