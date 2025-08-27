Stornara, convegno su antimafia sociale e legalità: in piazza il prefetto e le istituzioni

– Nei Cinque Reali Siti si torna a parlare di, con un convegno che mira a rafforzare la consapevolezza civica e progettare un futuro libero dal peso della criminalità.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 agosto in Piazza della Repubblica a Stornara, dove si terrà un talk moderato dal giornalista Pietro Russo.

Tra gli ospiti di rilievo figurano il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, mons. Fabio Ciollaro, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, Daniela Marcone, vicepresidente di Libera, il commissario capo della Polizia di Stato Angelo Pio Lomaestro, il maggiore Federico Sallusto, comandante della Compagnia Carabinieri di Cerignola, e Adalgisa La Torre, presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti e sindaco di Ordona.

Ad aprire i lavori sarà Roberto Nigro, sindaco di Stornara e promotore dell’iniziativa:

“Sono onorato per la presenza di questi illustri ospiti – ha dichiarato – perché la loro partecipazione è un chiaro segnale della vicinanza dello Stato e delle istituzioni religiose alle esigenze della comunità. La nostra amministrazione è costantemente impegnata nella lotta per la legalità e contro la criminalità organizzata. Avevamo chiesto un maggiore presidio del territorio e in questi giorni diverse pattuglie sono operative a Stornara: un segnale concreto di attenzione e supporto”.